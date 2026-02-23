En vivo
Noticias Caracol
ECONOMÍA / Bancolombia informa que sus canales digitales y físicos no estarán disponibles mientras hace ajuste

Bancolombia informa que sus canales digitales y físicos no estarán disponibles mientras hace ajuste

Las plataformas digitales y servicios presenciales del banco permanecerán suspendidos temporalmente, mientras se realizan labores de actualización tecnológica, según un comunicado nuevo de la entidad.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de feb, 2026
Bancolombia informa que sus canales digital y físicos "no estarán disponibles" mientras hace ajuste
Getty Images/ Bancolombia

Bancolombia compartió un nuevo comunicado este lunes 23 de febrero de 2026 e informó que harán "unos ajustes en nuestros sistemas", luego de una serie de fallas que han afectado a la infraestructura de la entidad y que ha generado interrupciones en la atención y en las transacciones habituales de clientes personas y empresas. La entidad confirmó "a partir de este momento todos nuestros servicios serán apagados para iniciar un nuevo proceso de estabilización".

"Restablecer nuestros servicios es nuestra prioridad. Y para lograrlo, en este momento hacemos unos ajustes en nuestros sistemas. Mientras esto ocurre, los canales digitales y físicos no estarán disponibles. Te avisaremos apenas nuestros servicios estén funcionando para ti", se lee en el comunicado.

Las fallas en la entidad se presentan desde hace más de 24 horas, luego de que la organización bancaria hiciera trabajos programados para actualizar sus plataformas. Sin embargo, durante la ejecución de ese mantenimiento se presentó un inconveniente en un componente suministrado por un proveedor externo, lo cual obligó a detener el procedimiento antes de completarlo.

Bancolombia explicó que este problema no es resultado de un ataque informático ni de una brecha de seguridad, y subrayó que los recursos de los clientes, así como su información, permanecen resguardados.

Noticia en desarrollo...
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

