Sena anunció más de 25 mil vacantes de empleo para estos perfiles en Colombia: cómo postularse

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció que más de 25.000 puestos de trabajo se encuentran activos en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo (APE), una herramienta digital que conecta a empresas con personas que buscan vincularse al mercado laboral en Colombia. Las ofertas están dirigidas a ciudadanos con diferentes niveles de formación, desde quienes no cuentan con experiencia previa hasta técnicos, tecnólogos y profesionales.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, actualmente existen oportunidades en todos los departamentos del país y en sectores como finanzas, administración, salud, transporte, operación de maquinaria, comercio, servicios y actividades industriales, entre otros. Esto permite que personas con perfiles diversos encuentren alternativas acordes con su formación y experiencia.



Vacantes de empleo disponibles en la APE del Sena

Las personas que estén interesadas, puede consultar las vacantes a través del portal oficial ape.sena.edu.co, donde los interesados tienen la posibilidad de registrar su hoja de vida y postularse directamente a las ofertas publicadas por las empresas. La entidad aclaró en un comunicado que el servicio no tiene ningún costo y que el trámite no requiere intermediarios.

En algunos territorios ya se identifican perfiles específicos requeridos por las empresas. Por ejemplo, en Huila se buscan auxiliares administrativos; en Cundinamarca hay demanda de mercaderistas e impulsadores; y en Valle del Cauca se requieren ingenieros electricistas. Estas necesidades pueden variar constantemente, por lo que la entidad recomienda consultar la plataforma con frecuencia. A nivel general, este es el número de vacantes disponibles por cada departamento:



Amazonas: 24 vacantes

1.835 vacantes Arauca: 50 vacantes

707 vacantes Bogotá D.C.: 12.978 vacantes

459 vacantes Boyacá: 460 vacantes

112 vacantes Caquetá: 62 vacantes

364 vacantes Cauca: 194 vacantes

178 vacantes Chocó: 132 vacantes

5.217 vacantes Córdoba: 160 vacantes

4 vacantes La Guajira: 50 vacantes

13 vacantes Huila: 756 vacantes

190 vacantes Meta: 938 vacantes

480 vacantes Norte de Santander: 311 vacantes

74 vacantes Quindío: 185 vacantes

578 vacantes San Andrés y Providencia: 19 vacantes

506 vacantes Sucre: 101 vacantes

431 vacantes Valle del Cauca: 1233 vacantes

2 vacantes Vichada: 54 vacantes

Cabe destacar que el sistema de la APE del Sena permite filtrar las vacantes por nivel educativo, tipo de contrato, rango salarial y ubicación en donde se encuentre el candidato. así mismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje recordó que todos los servicios de su Agencia Pública de Empleo son gratuitos, y advirtió a los usuarios que no deben entregar dinero o documentos a intermediarios.



¿Cómo aplicar a vacantes de empleo del Sena?

Para consultar y postularse a las vacantes disponibles, los interesados deben seguir los siguientes pasos:



Ingresar al portal oficial de la Agencia Pública de Empleo.

Crear una cuenta o iniciar sesión si ya se está registrado.

si ya se está registrado. Completar el perfil con la información personal, experiencia laboral y formación académica.

Utilizar el buscador de vacantes en la sección "Personas" del portal, ingresando palabras clave, ciudad, departamento, rango salarial, tipo de contrato y área de interés.

del portal, ingresando palabras clave, ciudad, departamento, rango salarial, tipo de contrato y área de interés. Si cumple con el perfil, seleccione la opción "Postularme" y el sistema solicitará iniciar sesión o completar el registro con usuario y contraseña. Una vez finalizado este procedimiento, la hoja de vida queda vinculada al proceso de selección.

La Agencia Pública de Empleo también cuenta con más de 100 oficinas físicas distribuidas en el país. En estos puntos se brinda orientación presencial a quienes requieran apoyo para crear o actualizar su hoja de vida, conocer el funcionamiento de la plataforma o recibir asesoría sobre cómo afrontar entrevistas laborales. El directorio con las direcciones y canales de atención está disponible en la página web institucional.



Además de la publicación de vacantes, el portal ofrece contenidos de orientación ocupacional. Entre estos se encuentran videos y materiales informativos que abordan temas como la construcción de un perfil laboral, la identificación de competencias y la preparación para procesos de selección. El objetivo es fortalecer las habilidades de los aspirantes y facilitar su inserción en el mercado de trabajo.



