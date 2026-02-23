Bancolombia explica por qué le aparece "compra cuenta ahorro nacional" en movimientos durante falla

Las fallas en los servicios digitales de Bancolombia generaron inquietud entre los usuarios que, al revisar sus movimientos, encontraron registros inesperados bajo la descripción “compra cuenta ahorro nacional”, “compra cuenta ahorro internacional” o “Retiro ATM”. En medio de la inestabilidad presentada en la aplicación y otros canales, estos conceptos aparecieron como parte de los movimientos recientes, lo que llevó a múltiples consultas sobre el origen de esos cargos y su relación con la falla del sistema.

Bancolombia explica movimientos con nombres diferentes a los habituales

Según el comunicado publicado por Bancolombia en sus canales oficiales, estos registros no corresponden a errores internos, sino a la forma en que el sistema clasifica las compras y los retiros realizados con tarjetas débito, tanto físicas como virtuales. Es decir, cada vez que una persona realiza una transacción en un comercio o retira dinero en cajeros automáticos, el sistema utiliza esas etiquetas como categorías operativas para registrar el movimiento. En condiciones normales, estos nombres suelen pasar desapercibidos, pero durante la reciente falla, los usuarios encontraron movimientos con esas descripciones y pensaron que se trataba de descuentos irregulares o cargos desconocidos.

La entidad señaló que, mientras se solucionan los inconvenientes, algunos movimientos pueden aparecer con nombres diferentes a los habituales. Sin embargo, esto no implica que haya transacciones nuevas o no autorizadas, sino que el sistema continúa registrando la información de manera estandarizada, incluso cuando el canal presenta intermitencias. Por esta razón, el banco insistió en que dichos conceptos representan compras y retiros efectuados por los propios usuarios y no corresponden a fallas que modifiquen el saldo real de las cuentas.



"¡Esto es importante! Si en tus movimientos detectas alguno como 'Cuenta Ahorro Nacional'/ 'Cuenta Ahorro Internacional' o 'Retiro ATM' son compras o retiros de cajeros hechos con tu tarjeta débito física o virtual. Si no reconoces alguno, llama a Sucursal Telefónica (604) 510 9000", enfatizó Bancolombia.



Las fallas recientes llevaron a que muchos usuarios vieran saldos diferentes, cuentas en cero o movimientos incompletos. El banco explicó que estos inconvenientes se deben a un error técnico en sus plataformas, lo que afecta la visualización temporal del saldo pero no la integridad del dinero. Las autoridades financieras y el propio presidente de la entidad han reiterado que los recursos están seguros y que la falla corresponde a un error operativo sin relación con ataques externos o vulneraciones.

Mientras continúa el proceso de normalización, Bancolombia recomendó usar los canales que permanecen disponibles y revisar los movimientos con calma, teniendo en cuenta las aclaraciones del comunicado. La entidad aseguró que seguirá informando los avances del restablecimiento de los servicios y que seguirá atendiendo casos individuales en los que sea necesario revisar transacciones puntuales.

