Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Fallas en Bancolombia: el banco emitió nuevo comunicado y dio detalles detrás de las fallas

Fallas en Bancolombia: el banco emitió nuevo comunicado y dio detalles detrás de las fallas

Tras más de 24 horas de intermitencias en varios de sus servicios digitales, Bancolombia explicó cómo se originaron los inconvenientes en sus servicios. Vea el nuevo pronunciamiento.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 23 de feb, 2026
Bancolombia informa sobre interrupciones en sus servicios tras mantenimiento tecnológico
Bancolombia informa sobre interrupciones en sus servicios tras mantenimiento tecnológico.
Getty Images

Después de más de un día de intermitencias en varios de sus canales digitales, Bancolombia entregó un nuevo reporte en el que explicó las razones detrás de las fallas que han afectado parte de su ecosistema digital desde el domingo 22 de febrero. La entidad señaló que los inconvenientes comenzaron durante la madrugada, cuando se adelantaba un mantenimiento tecnológico programado como parte de un proceso de actualización de sus sistemas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Durante la madrugada del domingo realizamos un mantenimiento tecnológico programado como parte del proceso de modernización de nuestros sistemas. En la implementación se presentó una falla técnica en uno de los componentes de un proveedor externo que nos obligó a detener el proceso antes de concluirlo", se lee en el comunicado.

Como resultado de esta contingencia, varios servicios financieros dejaron de estar disponibles. Los clientes personas experimentaron limitaciones para acceder a algunas operaciones digitales, mientras que los clientes empresariales no contaron con servicio durante el periodo afectado. La entidad reconoció que la interrupción generó inconvenientes para usuarios que necesitaban realizar transacciones, pagos u otros movimientos bancarios.

¿Qué hay detrás de las fallas en Bancolombia?

En el comunicado, la organización precisó que el incidente no corresponde a un problema de seguridad informática. Señaló que los recursos depositados por los clientes permanecen protegidos y que la información almacenada en sus sistemas no ha sido vulnerada. Asimismo, reiteró que la situación obedece exclusivamente a una dificultad técnica surgida durante el proceso de modernización tecnológica.

"Sabemos que esta situación ha generado dificultades reales, especialmente para quienes necesitan realizar operaciones. Queremos ser claros: El dinero de nuestros clientes está seguro. La información y los datos están protegidos. No se trata de un incidente de seguridad. Desde el primer momento, nuestros equipos técnicos y los de nuestros proveedores han trabajado sin parar para restablecer la totalidad de los servicios".

La entidad indicó que el trabajo se ha mantenido de manera ininterrumpida con el objetivo de normalizar la operación en el menor tiempo posible.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

