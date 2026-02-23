Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 23 de febrero de 2026: números ganadores

Este 23 de febrero de 2026 se realiza una nueva edición del sorteo La Caribeña Día, un juego seguido por participantes de la región Caribe. La transmisión oficial está disponible en YouTube desde las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados, lo que permite seguir el sorteo en tiempo real. Al finalizar la emisión, el resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después. De esta manera, quienes participaron pueden consultar la combinación ganadora y verificar si su número coincide con el resultado oficial.

Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 23 de febrero de 2026

Número ganador :

: Quinta cifra:

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, lo que significa que no debe tener tachones o enmendaduras, teniendo en cuenta que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.



Últimos resultados de La Caribeña

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 22 febrero 2026 0684 Caribeña Noche 22 febrero 2026 1916 Caribeña Día 21 febrero 2026 3177 Caribeña Noche 21 febrero 2026 7339 Caribeña Día 20 febrero 2026 0782 Caribeña Noche 20 febrero 2026 4883 Caribeña Día 19 febrero 2026 5866 Caribeña Noche 19 febrero 2026 0012 Caribeña Día 18 febrero 2026 2489 Caribeña Noche 18 febrero 2026 3953 Caribeña Día 17 febrero 2026 7301 Caribeña Noche 17 febrero 2026 8798 Caribeña Día 16 febrero 2026 8443 Caribeña Noche 16 febrero 2026 1264 Caribeña Día 15 febrero 2026 3720 Caribeña Noche 15 febrero 2026 0280 Caribeña Día 14 febrero 2026 3020 Caribeña Noche 14 febrero 2026 5206 Caribeña Día 13 febrero 2026 7301 Caribeña Noche 13 febrero 2026 0293 Caribeña Día 12 febrero 2026 0683 Caribeña Noche 12 febrero 2026 6308 Caribeña Día 11 febrero 2026 7922 Caribeña Noche 11 febrero 2026 0925 Caribeña Día 10 febrero 2026 4242 Caribeña Noche 10 febrero 2026 1570 Caribeña Día 09 febrero 2026 5828 Caribeña Noche 09 febrero 2026 7092 Caribeña Día 08 febrero 2026 4103 Caribeña Noche 08 febrero 2026 3938 Caribeña Día 07 febrero 2026 5843 Caribeña Noche 07 febrero 2026 2922 Caribeña Día 06 febrero 2026 4353 Caribeña Noche 06 febrero 2026 5743 Caribeña Día 05 febrero 2026 4609 Caribeña Noche 05 febrero 2026 8327 Caribeña Día 04 febrero 2026 9148 Caribeña Noche 04 febrero 2026 1519 Caribeña Día 03 febrero 2026 0964 Caribeña Noche 03 febrero 2026 7344 Caribeña Día 02 febrero 2026 0852 Caribeña Noche 02 febrero 2026 4070 Caribeña Día 01 febrero 2026 0468 Caribeña Noche 01 febrero 2026 0131

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse con diferentes valores, desde un mínimo de $500 hasta un máximo de $10.000 pesos colombianos. Este rango permite ajustar la apuesta según la disponibilidad económica de cada jugador. Los premios se calculan en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el proceso de cobro varía según el monto obtenido.

Para premios inferiores a 48 UVT, el apostador debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el valor del premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. En premios de 182 UVT o más, se deben presentar los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, normalmente en un plazo de ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, el jugador debe adquirir el tiquete en un punto autorizado, escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, requisito indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

