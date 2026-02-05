Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Se realiza el sorteo 8332 del chance Chontico Día este jueves, 4 de febrero de 2026. El sorteo inicia a la 1:00 de la tarde y se transmite en vivo a través de YouTube por los canales autorizados. La Lotería del Valle es la entidad encargada de publicar el número completo ganador una vez termine el sorteo del Chontico Día.

Resultados Chontico Día último sorteo jueves 5 de febrero de 2026

Número ganador: 1431

Quinta cifra: 8



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6451 04 de febrero del 2026 1488 Chontico Día 8331 04 de febrero del 2026 4659 Chontico Noche 6450 03 de febrero del 2026 6183 Chontico Día 8330 03 de febrero del 2026 0622 Chontico Noche 6449 02 de febrero del 2026 8600 Chontico Día 8329 02 de febrero del 2026 5892 Chontico Noche 6448 01 de febrero del 2026 4542 Chontico Día 8328 01 de febrero del 2026 5204 Chontico Noche 6447 31 de enero del 2026 0424 Chontico Día 8327 31 de enero del 2026 9666 Chontico Noche 6446 30 de enero del 2026 4849 Chontico Día 8326 30 de enero del 2026 0740 Super Chontico Noche 6445 29 de enero del 2026 3966 Chontico Noche 6444 29 de enero del 2026 8216 Chontico Día 8325 29 de enero del 2026 8861 Chontico Noche 6443 28 de enero del 2026 2724 Chontico Día 8324 28 de enero del 2026 2745 Chontico Noche 6442 27 de enero del 2026 5064 Chontico Día 8323 27 de enero del 2026 8016 Chontico Noche 6441 26 de enero del 2026 9285 Chontico Día 8322 26 de enero del 2026 2549 Chontico Noche 6440 25 de enero del 2026 2610 Chontico Día 8321 25 de enero del 2026 7739

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso empieza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto a jugar. Luego se compra el tiquete en un punto de venta autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o en una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite digitar el número elegido o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL