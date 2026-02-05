En vivo
ECONOMÍA
Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Recuerde que, si coincide con el número ganador más la quinta cifra, el valor del premio aumentará. Siga EN VIVO los resultados de este jueves.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de feb, 2026
Caribeña Día 5 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 5 de febrero de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Archivo/Getty Images

Este 5 de febrero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más seguidos en la región Caribe. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. El resultado de La Caribeña Día se publica minutos después del sorteo.

Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 5 de febrero de 2026

  • Número ganador: 4609
  • Quinta cifra: 0

Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, ya que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día04 febrero 20269148
Caribeña Noche04 febrero 20261519
Caribeña Día03 febrero 20260964
Caribeña Noche03 febrero 20267344
Caribeña Día02 febrero 20260852
Caribeña Noche02 febrero 20264070
Caribeña Día01 febrero 20260468
Caribeña Noche01 febrero 20260131
Caribeña Día31 enero 20262568
Caribeña Noche31 enero 20262274
Caribeña Día30 enero 20264872
Caribeña Noche30 enero 20265064
Caribeña Día29 enero 20261256
Caribeña Noche29 enero 20262234
Caribeña Día28 enero 20267391
Caribeña Noche28 enero 20263103
Caribeña Día27 enero 20262621
Caribeña Noche27 enero 20265835
Caribeña Día26 enero 20269356
Caribeña Noche26 enero 20264264
Caribeña Día25 enero 20261217
Caribeña Noche25 enero 20261568
Caribeña Día24 enero 20269343
Caribeña Noche24 enero 20267768

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día se realizan con diferentes valores. El mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo autorizado es de 10.000 pesos. Esta estructura permite elegir el valor de juego según el dinero disponible. El pago de premios se define en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el procedimiento de cobro se ajusta al monto ganado.

Para premios menores a 48 UVT, se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. En premios entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Cuando el premio corresponde a 182 UVT o más, se solicitan los documentos básicos y una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no superior a 30 días. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia electrónica y se realiza en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar en el sorteo, el tiquete debe comprarse en un punto autorizado. El jugador elige un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, define el valor de la apuesta y conserva el comprobante, requisito necesario para el cobro de cualquier premio.

Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

