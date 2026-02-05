¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro para comprar vivienda en 2026? Véalo con este simulador

Comprar vivienda sigue siendo una de las principales metas para los hogares en Colombia. En 2026, ese proceso está marcado por cambios en las condiciones de financiación, ajustes en las tasas y nuevas reglas para el acceso al crédito hipotecario. El Fondo Nacional del Ahorro se mantiene como una de las entidades más consultadas por trabajadores formales, independientes y colombianos en el exterior que buscan saber cuánto dinero pueden obtener para comprar casa o apartamento.

Antes de revisar cifras, montos y simulaciones, es necesario entender cómo funciona esta entidad, quiénes pueden acceder a sus créditos y cuáles son los beneficios que la diferencian del sistema bancario tradicional.



¿Qué es el Fondo Nacional del Ahorro y cómo funciona?

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera de carácter público que administra cesantías y ahorro voluntario de los afiliados, y que utiliza esos recursos para otorgar créditos de vivienda y educación. Su modelo se basa en la relación entre ahorro previo y acceso al crédito, lo que permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan solicitar financiación sin depender únicamente del historial bancario tradicional.



La afiliación al FNA puede realizarse de dos formas: mediante el traslado de cesantías desde otro fondo o a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC). En ambos casos, la afiliación es el requisito inicial para cualquier solicitud de crédito de vivienda.



A diferencia de los bancos, el FNA no exige que la afiliación esté ligada a un empleo formal. Trabajadores independientes, contratistas por prestación de servicios y personas sin cesantías pueden acceder al sistema a través del ahorro voluntario, siempre que cumplan con las condiciones definidas por la entidad.



Beneficios del crédito de vivienda del FNA

Uno de los principales beneficios del Fondo Nacional del Ahorro es que el monto del crédito no se define solo por el valor del inmueble, sino por la capacidad de pago del afiliado y su relación con el ahorro. Esto permite que personas con ingresos medios o variables puedan acceder a montos similares a los del sistema financiero tradicional. Para 2026, el FNA mantiene y amplía beneficios que han marcado diferencia frente a los bancos:



Financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda en determinadas modalidades (FNA le comfirmó a Noticias Caracol que ocurrirá desde mediados de marzo).

Tasas de interés diferenciadas según nivel de ingresos y tipo de vivienda.

Plazos amplios, que pueden llegar hasta 30 años en créditos pactados en UVR.

Acceso al crédito con ahorro voluntario, sin necesidad de cesantías.

Simulador en línea que permite conocer cuotas, tasas y montos antes de iniciar el trámite.

¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro para vivienda en 2026?

La pregunta más frecuente entre los afiliados es cuánto dinero presta el FNA para comprar vivienda. El monto final depende de varios factores: ingresos mensuales, tipo de afiliación, modalidad del crédito, plazo y tipo de vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro habilitó un simulador en su página web, donde puede calcular cuánto dinero puede prestarle la entidad teniendo en cuenta el valor de la vivienda que desee comprar o sus ingresos mensuales. El simulador le indica las cuotas aproximadas si decide que el crédito hipotecario sea en pesos o en Unidad de Valor Real (UVR).



¿Cómo usar el simulador del FNA?

El proceso es muy sencillo, solo debe ingresar a la página web del Fondo Nacional del Ahorro a través de este enlace: https://www.fna.gov.co:8099/SimuladorUI/#/. Esra opción es la más recomendada para ser direccionado al simulador. Siga estos pasos:



Seleccione cualquiera de estas opciones: 'Valor vivienda' o 'Ingreso mensual'. Digite su fecha de nacimiento. Indique el valor de la vivienda en la primera opción o especifique sus ingresos mensuales en la segunda opción. Seleccione el destino del crédito (construcción, mejora, vivienda nueva o vivienda usada). Haga clic en el botón 'Simular'.

Y listo. El simulador le arrojará un valor aproximado para su crédito de vivienda. No obstante, tenga presente este énfasis que hace el FNA: "Los valores resultantes de la simulación son a titulo informativo y no comprometen al FNA en el otorgamiento del crédito como tampoco las condiciones que resulten de la simulación, los cuales si bien se aproximan a la realidad, pueden variar dado que el monto o cupo de crédito aprobado depende además de los ingresos del afiliado, de las obligaciones registradas tanto en centrales de información como en los desprendibles de nómina y de otras condiciones particulares de cada afiliado. Igualmente se afecta por el plazo elegido y la línea de crédito (pesos o UVR.) solicitada, para lo cual debe tener en cuenta que los valores y monto de crédito proyectados en sistemas de amortización UVR varían conforme al valor que para cada día certifique la autoridad competente a esta unidad".

