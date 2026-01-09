Precio del dólar hoy, viernes 9 de enero de 2026, en Colombia: volvió a bajar la TRM.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 9 de enero de 2026 fue fijada en $3.734,67 por dólar, de acuerdo con la certificación oficial del Banco de la República. La divisa estadounidense registra una caída de $14,16 frente al valor vigente el día anterior, en una jornada que comenzó con negociaciones spot por debajo de ese nivel. (Puede leer: Precio del dólar hoy, jueves 8 de enero de 2026, en Colombia: sube la TRM)

La TRM es el precio de referencia utilizado para operaciones financieras, contables y contractuales en el país, y se calcula a partir de las transacciones realizadas el día hábil anterior en el mercado cambiario. Su vigencia es únicamente para la fecha en que se certifica.



El recorrido de la TRM en las últimas semanas muestra un descenso progresivo. Tras ubicarse por encima de los $3.870 el 19 de diciembre, la tasa comenzó a retroceder y, aunque presentó repuntes puntuales, no volvió a alcanzar esos niveles. En lo corrido de enero, el dólar ha pasado de valores cercanos a los $3.790 a niveles alrededor de los $3.730. Solo en los primeros días del mes se han registrado oscilaciones superiores a los 50 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio este 9 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.740 – venta $3.850

compra $3.740 – venta $3.850 Medellín: compra $3.620 – venta $3.770

compra $3.620 – venta $3.770 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.790

compra $3.730 – venta $3.790 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Cuál es la perspectiva del dólar a corto plazo?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que "esta semana estará marcada por una agenda macroeconómica cargada en Estados Unidos, especialmente en materia de empleo y actividad, lo que permitirá al mercado actualizar su lectura sobre el ritmo de desaceleración económica y validar las expectativas de nuevos recortes de tasas durante el primer trimestre. A nivel regional, la atención se centrará en los datos de inflación en Colombia, que serán claves para anticipar el sesgo de política monetaria y su impacto en las monedas locales, en un contexto donde la liquidez global continúa siendo un factor determinante para los flujos hacia mercados emergentes".



Agregó: "En un escenario favorable, donde los datos de empleo en EE. UU. confirmen una desaceleración y las cifras de inflación en la región sigan mostrando señales de convergencia, el dólar debería retomar su tendencia bajista. En este contexto, los flujos hacia activos de riesgo y commodities se mantendrían firmes, reforzando la apreciación de las monedas latinoamericanas. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento bajista hacia la zona de $3.700, en línea con un entorno de mayor apetito por riesgo global".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL