Bancos y entidades que cerrarán más temprano por partido de Colombia vs. Suiza: ojo a trámites

El partido entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo también traerá cambios en la atención al público. Varias entidades financieras y algunos puntos de servicio en Bogotá anunciaron modificaciones temporales en sus horarios para este martes 7 de julio, por lo que los usuarios deberán programar con anticipación los trámites que necesiten realizar de manera presencial.

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Tenga en cuenta que la Selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo en un compromiso programado para las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en Vancouver, Canadá. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a esta instancia después de vencer 1-0 a Ghana en la fase anterior y buscará un triunfo que le permita avanzar a los cuartos de final del torneo.

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Bancolombia atenderá hasta las 2:30 de la tarde

Bancolombia informó que sus sucursales en todo el país tendrán una jornada especial este martes. La atención al público comenzará a las 8:00 de la mañana y finalizará a las 2:30 de la tarde, por lo que no habrá servicio presencial durante la tarde. "Bancolombia, patrocinador oficial de la Selección Colombia, entiende que la historia con el fútbol no se limita al apoyo dentro de la cancha. Por eso, este martes 7 de julio, las 562 sucursales en todo el país cambiarán su horario"



La entidad explicó que esta decisión permitirá que los colaboradores de las oficinas puedan acompañar el partido de la Selección Colombia correspondiente a los octavos de final del Mundial. Además, recordó que sus canales digitales seguirán operando con normalidad, por lo que los clientes podrán realizar diferentes transacciones desde la aplicación Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, la plataforma para empresas, los cajeros automáticos y la red de más de 28.000 corresponsales bancarios distribuidos en el país.



Banco de Bogotá también tendrá jornada especial

Otra de las entidades que anunció modificaciones fue el Banco de Bogotá. La entidad indicó que sus sucursales atenderán al público en jornada continua desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Después de esa hora no habrá atención presencial en las oficinas, por lo que los usuarios que tengan programados trámites deberán realizarlos antes del cierre de la jornada especial.

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Al igual que otras entidades financieras, el banco mantendrá disponibles sus canales virtuales para que los clientes continúen realizando operaciones durante el resto del día.



Davivienda abrirá una hora más tarde por partido de Colombia

Davivienda también confirmó cambios en la atención de sus oficinas para este martes. En este caso, las sucursales abrirán a las 9:00 de la mañana y prestarán servicio hasta las 2:30 de la tarde. Esto aplica para su red nacional de más de 500 oficinas de servicio, que supera las 580 al sumar la red de DAVIbank. Además, dispone de más de 700 corresponsales bancarios y 37 centros de recaudo y pago en el país.

La entidad señaló que, una vez termine la jornada especial, retomará sus horarios habituales a partir del miércoles. De manera general, sus oficinas atienden entre las 8:30 a. m. y las 4:00 p. m. o entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., dependiendo de la sede, mientras que la mayoría de sucursales que abren los sábados lo hacen entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.



BBVA. DAVIbank y AV Villas también modificarán el horario de sus sucursales

A la lista de entidades que ajustarán su atención al público por el partido entre la Selección Colombia y Suiza también se suman BBVA y DAVIbank. Ambos bancos informaron que este martes sus oficinas prestarán servicio hasta las 2:30 de la tarde, con el fin de adaptar su operación durante la jornada deportiva. Asimismo, el banco AV Villas confirmó que también ajustará su jornada de atención este martes y prestarán servicio al público hasta las 2:30 de la tarde.

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Las entidades recomendaron a los usuarios realizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial y, en caso de ser posible, utilizar los canales digitales para efectuar operaciones como transferencias, pagos, consultas y otras transacciones que estarán disponibles durante el resto del día.



CADE y SuperCADE de Bogotá también ajustarán su horario

Los CADE y SuperCADE también tendrán una jornada especial este martes con motivo del encuentro de la Selección Colombia. Los puntos de atención funcionarán únicamente hasta las 2:00 de la tarde, por lo que quienes necesiten realizar trámites relacionados con entidades distritales deberán acudir durante la mañana o al inicio de la tarde.

En estos centros los ciudadanos pueden acceder a servicios de diferentes entidades públicas, realizar pagos, solicitar certificados, radicar documentos y recibir orientación sobre múltiples trámites, por lo que el ajuste temporal podría afectar a quienes tenían programada una visita durante la tarde.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co