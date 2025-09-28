En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Cambio en Arturo Calle: empresa da un giro que sorprende a todos sus clientes

Cambio en Arturo Calle: empresa da un giro que sorprende a todos sus clientes

Se trata del cambio en la gerencia general, que por primera vez no estará en manos de un integrante de la familia. Esteban González asume el cargo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de sept, 2025
Arturo Calle.
Arturo Calle.
Arturo Calle

