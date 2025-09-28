Cambio en Arturo Calle: empresa da un giro que sorprende a todos sus clientes

Las riendas de la empresa textil Arturo Calle cambian de manos. En un hecho histórico para la compañía, por primera vez la gerencia no estará a cargo de una persona de la familia. Incluso, la decisión fue llamada por la propia organización como “un paso trascendental”.

Así las cosas, explicó la organización, Carlos Arturo Calle Baena deja el liderazgo de la compañía tras dos décadas en esas funciones, con las cuales consolidó la expansión internacional de la marca y diversificó los productos. Al cargo como gerente general llega Esteban González, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector textil.

Para Arturo Calle, este cambio se trata de una transición planificada para fortalecer lo construido y proyectar el futuro. “Confiamos en que su aporte será clave para seguir creciendo, innovando y llevando a Arturo Calle a un nuevo nivel, en coherencia con nuestro legado y misión”, explicó la compañía en un comunicado.



González tiene más de 20 años de experiencia en el sector textil y fue gerente de Agua Bendita, empresa colombiana de fabricación de vestidos de baño y ropa de verano que se ha proyectado de gran manera a nivel internacional.

Esteban González, nuevo gerente de Arturo Calle. Arturo Calle

La historia de Arturo Calle

La trayectoria de Arturo Calle comenzó con su fundador en Medellín. La empresa, que lleva el mismo nombre de su creador, quien nació en 1938 y desde niño mostró su sagacidad por los negocios. De hecho, empezó vendiendo alimentos en el barrio Robledo para apoyar a su familia. Más adelante empezó a tener contacto con la industria textil, impulsado por el deseo de ser independiente.

Ya en 1966, en Bogotá, Arturo Calle adquirió su primer almacén, un pequeño local llamado Dante en el sector de San Victorino. Con esfuerzo abrió otro local con el mismo nombre y al tercer negocio lo llamó Arturo Calle, que fue el inicio oficial de la que es hoy una de las grandes empresas de Colombia.

Entre las características de la firma, con la cual ha cimentado su éxito, está la calidad, el diseño y el precio justo en servicios de sastrería y en los últimos años moda más casual e incluso líneas para niños.

La presencia de Arturo Calle está en todas las grandes ciudades de Colombia, con tiendas en los centros comerciales más importantes. A nivel internacional tienen tiendas en Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros países. Además de las tradicionales tiendas Arturo Calle, la compañía también es dueña de Colore.

