¿Cuándo se arregla Bancolombia? Así puede consultar en tiempo real el estado de los servicios

Las redes sociales están llenas de reportes de usuarios de Bancolombia debido a la falla que se viene presentando en varios de sus servicios desde el pasado 22 de febrero. Debido a la incertidumbre producto de la caída, el banco habilitó un tablero público que permite revisar en tiempo real el estado de cada servicio y confirmar qué está funcionando y qué no. Este tablero concentra información directa del Centro de Monitoreo de la entidad y actualiza el estado de los canales sin intermediarios.

¿Cómo consultar en tiempo real el estado de los servicios de Bancolombia?

Puede ingresar al tablero a través de este enlace: https://estadocanales.bancolombia.com/#/channels. Muestra tres indicadores que permiten identificar la condición de cada servicio. “Úsalo ahora” señala que el canal está disponible. “En modo intermitente” indica problemas puntuales que pueden requerir intentos adicionales o el uso de otra alternativa. “Trabajamos para volver” confirma que el servicio no está disponible mientras los equipos técnicos realizan ajustes. Por último, "Mantenimiento en curso" indica que el canal está en proceso de ajustes programados. Este estado aparece con fechas y horas específicas cuando se realizan actividades técnicas previamente anunciadas. Estos indicadores aplican para la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, oficinas, corresponsales bancarios, cajeros, pagos con datáfonos y PSE.

La herramienta también permite revisar detalles específicos. En la App Mi Bancolombia, por ejemplo, es posible verificar si funcionan las transferencias, las consultas de saldos o la visualización de movimientos. El tablero actualiza cada canal con base en la información que recibe el sistema de monitoreo interno, lo que permite conocer la disponibilidad real sin esperar comunicados del banco.



Para consultas rápidas, el acceso está disponible desde cualquier navegador. El proceso consiste en ingresar a la página de estado, identificar el canal requerido y revisar su indicador. Si el canal presenta fallas, el tablero sugiere intentar más tarde o usar alternativas disponibles, como cajeros automáticos, pagos con tarjeta o corresponsales bancarios.



— Bancolombia (@Bancolombia) February 23, 2026



Desde Mi Bancolombia



Puedes transferir a cuentas Bancolombia, inscritas o no inscritas.



Consultar cuentas, saldos y movimientos. El saldo total incluye… — Bancolombia (@Bancolombia) February 23, 2026

Habrá suspensión temporal en la Sucursal Virtual Personas

De otro lado, la Sucursal Virtual Personas tendrá una suspensión programada dentro de una ventana de mantenimiento definida por Bancolombia. Durante las 3 y 5 de la madrugada del miércoles 25 de febrero el servicio dejará de operar mientras se ejecutan ajustes técnicos habituales que afectan también herramientas como PSE y el Botón Bancolombia, los cuales aparecen marcados dentro del tablero oficial como funciones no disponibles durante la intervención. El banco señala estos cortes mediante el indicador “Mantenimiento en curso”, que incluye fecha y hora específicas para que los usuarios identifiquen la franja en la que no podrán realizar transacciones en línea.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

