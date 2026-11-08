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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día hoy, 8 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del sorteo

Caribeña Día hoy, 8 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del sorteo

Este domingo 8 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día. Consulte el número ganador, las cuatro cifras y la quinta balota para verificar si su apuesta resultó premiada.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Caribeña Día
Caribeña Día -
Foto: Freepik / Caribeña Día

Este domingo 8 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, uno de los juegos de chance tradicionales de la región Caribe que también cuenta con apostadores en diferentes zonas de Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas resultaron favorecidas.

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¿Cómo se juega Caribeña Día?

Para participar en Caribeña Día, los jugadores deben elegir una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir el valor que desean apostar. La jugada se registra en un punto autorizado y el participante recibe un tiquete que sirve como comprobante.

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El juego cuenta con diferentes modalidades:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar los cuatro números en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: exige acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.
  • Tres cifras combinado: consiste en acertar las últimas tres cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.
  • Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El resultado también incluye una quinta balota, una cifra adicional que participa en las modalidades que contemplan esta opción.

¿Cuánto paga Caribeña Día?

El premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. Como referencia, estos son los multiplicadores divulgados para las principales opciones del juego:

ModalidadPago por cada $1 apostado
Cuatro cifras directo$4.500
Cuatro cifras combinado$308
Tres cifras directo$400
Tres cifras combinado$83
Dos cifras o pata$50
Una cifra o uña$5

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto puede representar un premio de referencia de $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes. Los pagos están sujetos a las condiciones vigentes del operador.

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Resultado de Caribeña Día del 8 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este domingo:

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Quinta balota: pendiente de publicación.

El sorteo anterior, realizado el sábado 7 de noviembre, dejó como resultado el número 5264, acompañado de la quinta balota 2.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Quienes obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este documento permite validar la apuesta. También deben presentar su documento de identidad para realizar el trámite en los puntos autorizados.

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Para premios de mayor cuantía pueden solicitarse documentos adicionales, como formularios o una certificación bancaria, según el monto obtenido. El plazo general para reclamar un premio de chance es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Se recomienda consultar con el operador los requisitos específicos para el cobro y verificar los resultados por medio de los canales oficiales.

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