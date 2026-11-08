Consulte los números de Sinuano Día hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

Este domingo 8 de noviembre se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día, uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con alguna de las modalidades premiadas.

Resultado del Sinuano Día del 8 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este domingo:



Número ganador: 8861

Quinta balota: 9

El último sorteo, realizado el sábado 7 de noviembre, dejó como resultado el número 4408, acompañado de la quinta balota 3.



¿Cómo se juega el Sinuano Día?

Para participar en el Sinuano Día, los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto autorizado.

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El juego cuenta con distintas modalidades, según la cantidad de números que se quieran acertar:



Cuatro cifras directo: se deben acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: las últimas tres cifras deben coincidir, aunque estén en otro orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: corresponde a acertar el último dígito.

El resultado también incluye una quinta balota, una cifra adicional que participa en las modalidades que contemplan esta opción.



¿Cuánto paga el Sinuano Día?

Los premios dependen de la modalidad seleccionada y del dinero apostado. Estos son los multiplicadores de referencia por cada peso jugado:



Modalidad Pago Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras o pata $50 Una cifra o uña $5

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto puede representar un premio de $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes. Los valores deben verificarse con las condiciones vigentes del operador.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado y presentarlo junto con su documento de identidad en un punto autorizado de Apuestas del Sinú. También pueden solicitar una fotocopia del documento y otros soportes, dependiendo del valor que deban cobrar.



De acuerdo con la normativa colombiana, los ganadores cuentan con un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Por eso, es importante verificar los resultados y conservar el comprobante de la apuesta.