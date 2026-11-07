Lotería del Cauca resultados de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: números ganadores y serie

La noche de este sábado marca una nueva cita para los seguidores de la Lotería del Cauca, uno de los sorteos departamentales con mayor trayectoria en Colombia. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora para saber si obtuvieron el premio mayor o alguno de los premios secos que hacen parte del plan de premios de esta lotería.

Números favorecidos en el sorteo de hoy de la Lotería del Cauca

Los resultados del sorteo de este sábado 7 de noviembre de 2026 están pendientes de publicación.

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Sorteo: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Serie: pendiente de publicación.

A diferencia de los chances diarios, la Lotería del Cauca se juega mediante billetes identificados con una combinación numérica de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor, el participante debe coincidir con ambos datos sorteados.



Además del premio principal, el plan de premios contempla reconocimientos adicionales conocidos como premios secos, distribuidos entre diferentes valores económicos.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza sus sorteos semanalmente los sábados a las 11:00 p. m. Los resultados se conocen después de la extracción y de la publicación del reporte correspondiente a la jornada.

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Pasos a seguir en caso de resultar ganador

Se recomienda verificar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite de cobro. También es fundamental conservar el billete original en buenas condiciones, ya que constituye el soporte para demostrar la titularidad del premio.

Para reclamarlo, el ganador deberá cumplir los requisitos establecidos por la normativa de juegos de suerte y azar, entre ellos la presentación de los documentos de identificación y los procesos de validación correspondientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.