¿Qué número cayó en Chontico Día? Consulte el resultado de este domingo 8 de noviembre

Este domingo 8 de noviembre se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance más conocidos del Valle del Cauca y de Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

¿Cómo se juega el Chontico Día?

El Chontico Día es un juego de chance en el que los participantes seleccionan una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. El premio depende de la modalidad elegida y de cuántos números coincidan con el resultado del sorteo.

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Entre las opciones de apuesta se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: consiste en acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra.

El sorteo se realiza diariamente, de acuerdo con la programación del juego.



¿Cuánto paga el Chontico Día?

El premio depende de la modalidad seleccionada y del valor apostado. Como referencia, los multiplicadores de las principales modalidades son:



Modalidad Pago por cada $1 apostado Cuatro cifras directo $4.500 Cuatro cifras combinado $208 Tres cifras directo $400 Tres cifras combinado $83 Dos cifras o pata $50 Una cifra o uña $5

Por ejemplo, una apuesta de $1.000 a las cuatro cifras en orden exacto puede representar un premio de referencia de $4.500.000, antes de los descuentos legales correspondientes. Los pagos deben confirmarse con el operador y según las condiciones de la apuesta.



Resultado del Chontico Día del 8 de noviembre

Estos son los datos correspondientes al sorteo de este domingo:



Número ganador: 9037

Quinta balota: 2

El resultado anterior, correspondiente al sábado 7 de noviembre, fue 4434, acompañado de la quinta balota 5.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar su documento de identidad en los puntos autorizados para realizar el cobro. Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse documentos adicionales para validar la apuesta.

El plazo general para reclamar premios de chance es de un año, contado desde la fecha del sorteo. Se recomienda verificar el resultado por los canales oficiales y consultar con el operador los requisitos específicos antes de iniciar el trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.