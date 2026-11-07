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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados del 7 de noviembre de 2026

Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados del 7 de noviembre de 2026

La Lotería de Boyacá tiene un premio mayor de $15.000 millones y la Lotería del Cauca, uno de $8.000 millones. Consulte los números ganadores de la jornada.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
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Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto: resultados del 26 de septiembre de 2026
Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto
Canva - Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto

La jornada de este sábado reúne varios de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Los participantes esperan conocer los resultados de las tradicionales loterías de Boyacá y Cauca, así como los números ganadores de Baloto y Revancha.

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A medida que avanzan las horas de la noche, los jugadores permanecen pendientes de los canales oficiales para comprobar si sus billetes o tiquetes coinciden con las combinaciones favorecidas.

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Los resultados de los sorteos de esta jornada están pendientes de publicación o confirmación oficial. Estos son los datos que se deben consultar:

Lotería de Boyacá

  • Número ganador: 1552
  • Serie: 312
  • Premio mayor: $15.000 millones.

Lotería del Cauca

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Serie: pendiente de publicación.
  • Premio mayor: $8.000 millones.

Baloto

  • Números ganadores: pendientes de publicación.
  • Superbalota: pendiente de publicación.

Revancha

  • Números ganadores: pendientes de publicación.
  • Superbalota: pendiente de publicación.

Aunque comparten la expectativa de entregar premios millonarios, estos juegos funcionan de manera diferente. Las loterías de Boyacá y Cauca utilizan el sistema de cuatro cifras más serie, mecanismo mediante el cual se determina el premio mayor y buena parte de los premios secos de cada jornada.

Por su parte, Baloto opera bajo el formato de loto, en el que los participantes seleccionan cinco números y una superbalota para competir por un acumulado que puede aumentar cuando no hay ganadores del premio principal.

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¿A qué hora se conocen los resultados?

La Lotería de Boyacá y la Lotería del Cauca realizan sus sorteos los sábados en horario nocturno. Baloto, por su parte, tiene sorteos los miércoles y sábados. Los resultados se publican después de las respectivas extracciones.

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Los horarios y resultados deben comprobarse en los canales oficiales de cada operador, especialmente cuando se consultan varios juegos durante una misma noche.

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¿Qué hacer si tiene un número ganador?

Los organizadores recomiendan conservar los billetes o comprobantes originales en buen estado mientras se verifican los resultados oficiales. Este documento es indispensable para adelantar cualquier proceso de reclamación.

Asimismo, los premios de alto valor están sujetos a procesos de validación e identificación establecidos por la normativa colombiana para los juegos de suerte y azar.

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Este artículo fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. La información debe contrastarse con los resultados y las fuentes oficiales de cada sorteo antes de su publicación.

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