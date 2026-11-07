Sinuano Noche de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: número ganador y resultados del último sorteo

El Sinuano Noche tiene una nueva jornada este sábado 7 de noviembre. Los apostadores podrán consultar el resultado del sorteo para comprobar si las cifras de sus tiquetes coinciden con la combinación ganadora.

Este juego de chance cuenta con una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Los premios dependen de la cantidad de números acertados y de la modalidad elegida al momento de registrar la apuesta.

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Número ganador del Sinuano Noche de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

Los resultados del sorteo de este sábado están pendientes de publicación.



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Quinta balota: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Cuando se conozcan las cifras oficiales, los participantes podrán compararlas con los números registrados en sus tiquetes y revisar si obtuvieron algún premio, según las condiciones de la modalidad seleccionada.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

La mecánica consiste en escoger un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, antes del cierre de las apuestas. Posteriormente, el jugador define el valor que desea apostar y recibe un comprobante con la información registrada.



Una vez se realiza el sorteo, debe comparar el resultado oficial con el número de su tiquete. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida.

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El juego cuenta con dos sorteos diarios: Sinuano Día y Sinuano Noche, lo que permite participar en más de una jornada durante la misma fecha.

¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana:

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De lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La información de cada jornada suele publicarse después de efectuado el sorteo, para que los jugadores puedan consultar el número ganador y la quinta balota.

Cuánto paga el Sinuano Noche

De acuerdo con la información suministrada, el plan de premios establece pagos diferentes según la cantidad de cifras acertadas:

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Cuatro cifras exactas: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. Tres cifras: 400 veces lo jugado.

400 veces lo jugado. Dos cifras: 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Una cifra: cinco veces el valor invertido.

El juego también incluye una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y hace parte de las opciones de premio disponibles para los participantes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.