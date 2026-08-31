Estas personas verán aumento en el arriendo desde septiembre de 2026: así puede calcular el valor

Varios hogares en Colombia deberán estar listos para un incremento en el arriendo a partir de septiembre de 2026. La razón tiene que ver con la renovación de contratos de vivienda urbana, teniendo en cuenta que la ley permite que los propietarios ajusten el valor del arriendo una vez se cumpla cada año de vigencia contractual. Cabe destacar que el aumento no se puede realizar de manera arbitraria. En los contratos de vivienda urbana, el ajuste máximo autorizado corresponde a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los últimos 12 meses.



Aumento del arriendo en septiembre de 2026: quiénes deberán pagarlo

El incremento aplica para las personas que tengan contratos de arriendo de vivienda urbana que cumplen 12 meses de vigencia durante septiembre de 2026. Esto significa que no todos los arrendatarios verán un aumento automáticamente desde el 1 de septiembre. El ajuste solo puede realizarse cuando cada contrato complete un año desde su inicio o desde el último incremento aplicado, de acuerdo con las normas que regulan el arrendamiento de vivienda en Colombia.

Por ejemplo, si un contrato comenzó el 15 de septiembre de 2025, el propietario podrá aplicar el incremento autorizado a partir del 15 de septiembre de 2026. Si el contrato inició en otro mes, el aumento solo podrá hacerse cuando se cumpla el respectivo aniversario contractual. El dato que actualmente sirve como referencia es la inflación anual más reciente reportada por el DANE.

Para los incrementos aplicados durante 2026, la referencia es la inflación anual registrada al cierre de 2025. De acuerdo con el DANE, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 cerró con una variación anual de 5,20 %, porcentaje que constituye el límite máximo permitido para reajustar los contratos de vivienda urbana durante 2026. Por esta razón, los propietarios no pueden aumentar el arriendo por encima de ese porcentaje, incluso si consideran que los costos asociados a la vivienda han aumentado en una proporción mayor.



¿Cuánto le puedo subir el alquiler a mi inquilino?

El cálculo se realiza aplicando el porcentaje máximo autorizado sobre el canon vigente. La fórmula consiste en multiplicar el valor actual del arrendamiento por 0,052 y sumar el resultado al canon vigente. Por ejemplo, para un arriendo mensual de $1.000.000, el aumento máximo permitido durante 2026 es de 5,20 %, por lo que el incremento sería de $52.000. En consecuencia, el nuevo canon de arrendamiento quedaría en $1.052.000.



En el caso de un arriendo de $1.500.000, la aplicación del porcentaje autorizado equivale a un aumento de $78.000. Así, el arrendatario pasaría a pagar un canon mensual de $1.578.000. Por su parte, para una vivienda cuyo arriendo actual es de $2.000.000, el incremento correspondiente al 5,20 % sería de $104.000, por lo que el nuevo valor mensual ascendería a $2.104.000.



Antes de aplicar cualquier incremento, es importante verificar la fecha exacta de inicio del contrato. El reajuste no puede hacerse antes de cumplir un año de vigencia y tampoco puede superar el porcentaje máximo autorizado por la ley. Asimismo, el propietario debe informar el nuevo valor que deberá pagar el arrendatario una vez entre en vigencia el reajuste. En caso de que el incremento supere el límite permitido, el inquilino puede solicitar la revisión correspondiente.

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ÁNGELA URREA PARRA

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