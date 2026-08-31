Precio del dólar hoy en Colombia: así abrió la TRM este lunes, 31 de agosto de 2026

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este lunes 31 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.202,79, según la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, calculada con base en la metodología definida por el Banco de la República. La tasa tiene vigencia entre el 29 y el 31 de agosto de 2026. La TRM es el indicador utilizado como referencia para múltiples operaciones financieras, comerciales y cambiarias en el país. Su cálculo corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por los intermediarios del mercado cambiario.

El comportamiento del dólar muestra un aumento frente a la última TRM certificada para el viernes 28 de agosto. Mientras la tasa vigente para el pasado viernes fue de $3.144,28, la correspondiente a este lunes se ubicó en $3.202,79, lo que representa un incremento de $58,51 por dólar, equivalente a una variación de 1,86 %. Este movimiento refleja un repunte de la divisa estadounidense en los últimos días del mes, luego de varias jornadas en las que la cotización había permanecido alrededor de los $3.000. La certificación vigente fue establecida tras las operaciones del mercado cambiario del viernes 28 de agosto y se mantiene durante el fin de semana y este lunes, como ocurre habitualmente con la TRM en Colombia.



Precio del dólar en casas de cambio

Según el portal Wilkinsonpc, estos son los valores aproximados de compra y venta del dólar en casas de cambio en las ciudades principales de Colombia:



Ciudad Precio de compra (COP) Precio de venta (COP) Diferencia (spread) Bogotá $3.190 $3.276 $86 Cali $3.110 $3.325 $215 Cartagena $3.000 $3.250 $250 Cúcuta $3.200 $3.255 $55 Medellín $3.092 $3.231 $139 Pereira $3.180 $3.300 $120

¿Cómo se comportó el dólar durante agosto de 2026?

Los registros históricos muestran que agosto fue un mes con movimientos dentro de un rango relativamente definido. De acuerdo con las series consultadas a partir de la información oficial de la Superintendencia Financiera y divulgadas a través de plataformas que consolidan el histórico de la TRM, el dólar comenzó agosto en $3.144,14 y terminó el mes en $3.202,79. Esto significa un aumento acumulado de $58,65, equivalente a 1,87 % durante el período.

Durante el mes, la divisa registró valores mínimos de $3.048,12 y máximos de $3.230,44, evidenciando fluctuaciones asociadas al comportamiento de los mercados internacionales y a las dinámicas de oferta y demanda de dólares. En la segunda mitad de agosto se observaron varios cambios en la tendencia diaria. La moneda estadounidense pasó de cotizaciones cercanas a los $3.050 a recuperar terreno hasta superar nuevamente la barrera de los $3.200 al cierre del mes.



El euro cae por debajo de los 1,16 dólares

El euro cayó este viernes por debajo de los 1,16 dólares después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, dijera en el foro de Jackson Hole (Wyoming) que está dispuesto a subir los tipos de interés para frenar la inflación en Estados Unidos. El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1610 dólares, frente a los 1,1644 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.



El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1643 dólares. "Debemos tener claro que la inflación está moviéndose hacia nuestro objetivo de manera clara y a una velocidad suficiente. Si no es así, tendremos trabajo que hacer. Ese es nuestro mandato y nuestra responsabilidad", dijo Warsh en la reunión informal de bancos centrales en Jackson Hole .



Por ello han aumentado las expectativas en los mercados de que la Fed subirá en septiembre sus tasas de interés, que ahora están en un rango entre el 3,5 y el 3,75 %. La Fed está dividida y algunos miembros consideran necesario subir los tipos, pero otros no. El dólar se beneficia si la Fed sube los tipos de interés porque hace más atractivas las inversiones en dólares. Los mercados han descontado que el BCE subirá en septiembre sus tipos a los depósitos de los bancos, que están ahora en el 2,25 %. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1595 y 1,1655 dólares.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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