INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 2 de enero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 2 de enero de 2026: números ganadores

Un nuevo sorteo de la Caribeña Día se lleva a cabo este viernes. Conozca EN VIVO los resultados del último sorteo y las formas en las que se pueden reclamar los premios.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 2 de ene, 2026
Resultados Caribeña Día, último sorteo del viernes 2 de enero de 2026: números ganadores
Imagen de referencia de ganador de la Caribeña Día.
Archivo/Getty Images

