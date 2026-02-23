Encuentran con vida a Diana Ospina, mujer que había desaparecido tras salir de bar en Bogotá

Luego de más de 40 horas de incertidumbre, las autoridades de Bogotá dieron a conocer que Diana Ospina, la mujer que había sido reportada como desaparecida en la madrugada de este domingo tras salir de un bar en la localidad de Chapinero, fue hallada con vida este lunes en la noche en el municipio de Choachí. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, escribió en X que la mujer "ya está con su familia". Noticias Caracol conoció que la mujer llegó en estado de desorientación al CAI Mirador, ubicado en el kilometro 5 en la vía Choachí, donde recibió la primera atención (Lo último: Primeras imágenes de Diana Ospina: aparece a salvo tras ser hallada con vida en Choachí).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas", escribió Galán hacia las 10:20 p.m. de este lunes.

La noticia llegó horas después de que Edward Porras, el Ojo De La Noche de Noticias Caracol, obtuvo dos videos de cámaras de seguridad que demostrarían que Diana Ospina alcanzó a llegar a la puerta de su casa, pero antes de bajarse del taxi fue abordada por dos sujetos que la habrían secuestrado en complicidad del conductor del vehículo de transporte público. Esos videos refuerzan la hipótesis preliminar que manejan las autoridades en este caso que apunta a un paseo millonario y un posterior secuestro.



Edward Porras, el #OjoDeLaNoche de Noticias Caracol, obtuvo dos videos de cámaras de seguridad que demostrarían que Diana Ospina, la mujer que despareció el domingo en la madrugada tras salir de un bar en Bogotá, alcanzó a llegar a la puerta de su casa, pero antes de bajarse del… pic.twitter.com/rRSNcE2cG8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 24, 2026

Publicidad

En redes sociales circulan videos del momento cuando la mujer llegó a su vivienda y se reencuentra con su familia. "Lo que corrí", se le escucha decir a la mujer, quien luce desorientada y visiblemente afectada por lo ocurrido. De momento, no se conocen más detalles de su estado de salud. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen información al respecto.

Más temprano, se había conocido otro video de cámaras de seguridad en el que se ve a Diana saliendo de Theatron, la discoteca donde pasó parte de la noche del sábado y la madrugada del domingo, en compañía de una mujer antes de abordar el taxi. Se trata de un video que deja ver a Diana cuando salió con una aparente amiga desde la discoteca ubicada en Chapinero minutos antes de desaparecer cuando abordó el vehículo de transporte público. Las dos mujeres caminan por el andén y poco después se despiden. La amiga de Diana aborda el vehículo que había pedido y a ella se le observa revisar reiterdamente su celular. Poco después, Diana aparece en otra imagen al lado del taxi que decidió abordar porque no llegó el carro solicitado a través de una aplicación móvil.

Publicidad

Diana, según ve en la grabación de cámaras de seguridad, habla con el conductor y segundos despúes se sube a la parte de atrás del taxi. Esa imagen es fundamental en la investigación. Las autoridades ya identificaron plenamente el vehículo y establecieron que tiene cinco multas de tránsito. La más reciente se remonta a junio de 2025 a un conductor por no portar su licencia y cuyo registro en el RUNT no arroja copia de certificados médicos.

La última comunicación de Diana con su familia había sido esa madrugada cuando ya estaba en el taxi que abordó en la calle. Así lo relató en entrevista con Noticias Caracol En vivo Stefanía Acosta Ospina, sobrina de Diana Ospina. "Envía un mensaje de texto diciendo que iba a enviar las placas y después mandó un audio y dijo que ya estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz. No sabemos si ella ya sabía que estaba en riesgo y después ella nunca apareció", contó la sobrina de la mujer desaparecida en la tarde de este lunes, cuando aún las autoridades adelantaban la búsqueda.

El mismo domingo en horas de la madrugada empezaron a registrarse movimientos en las cuentas bancarias de Diana, así como durante las primeras horas de este lunes. Su familia denunció, además, que recibieron llamadas extorsivas pidiéndoles dinero a cambio de liberar a la mujer.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, había manifestado que unidades especializadas estaban al frente de la búsqueda. "Está trabajando el Gaula de la ciudad con la familia recolectando información, haciendo una búsqueda activa. Estamos haciendo cruce de formación técnica", afirmó más temprano.

Publicidad

También se pronunció Theatron, la discoteca donde estuvo la noche del sábado y madrugada del domingo. El comunicado detalla que han colaborado con el Gaula y con las autoridades mediante la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento. "Hemos entregado los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a Diana Ospina saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 Bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi", se lee en el comunicado de la discoteca.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL