Resultados de Baloto y Revancha hoy, lunes 23 de febrero de 2026: números ganadores

Este martes 23 de febrero de 2026 se realiza el sorteo de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más populares del país, que concentran la atención de miles de apostadores en Colombia. Con premios acumulados y la posibilidad de participar en ambas modalidades con una sola apuesta, la jornada mantiene en expectativa a quienes esperan conocer si su combinación resulta favorecida.

El sorteo se desarrolla en horas de la noche bajo estrictos protocolos de control, seguridad y transparencia, con transmisión EN VIVO a las 11:00 p.m. a través de Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de Baloto. De esta manera, los jugadores pueden seguir en tiempo real la extracción de las balotas y la divulgación de los resultados oficiales.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha, martes 23 de febrero de 2026

Baloto



Números: Por definir

Superbalota: Por definir

Revancha



Números: Por definir

Superbalota: Por definir

Los números ganadores serán publicados oficialmente una vez finalice el sorteo y sean validados por los canales autorizados del juego. Se recomienda a los participantes verificar su tiquete únicamente con la información divulgada en medios oficiales para garantizar la correcta comprobación de premios.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación pueden competir en el sorteo principal y, si adquieren la opción adicional, ingresar también a la Revancha, lo que incrementa sus posibilidades de ganar.

Los valores vigentes de participación son:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos autorizados como redes de loteros, terminales de apuestas habilitadas en todo el país o en los canales digitales oficiales del juego.



Tenga en cuenta las recomendaciones para reclamar los premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, y verificar que los números coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a la retención del 20 % por concepto de impuesto, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia.



Si en esta jornada no se registra un ganador del premio mayor, el acumulado se transfiere al siguiente sorteo, aumentando el monto disponible y la expectativa entre los jugadores.



Con el sorteo de hoy, martes 23 de febrero de 2026, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que confían en que una combinación de seis números pueda cambiar su vida en cuestión de segundos.

