Los tentáculos de 'El Mencho' y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colombia

El poder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fundado por el abatido alias El Mencho en México, llegó a Colombia desde hace unos años. Inicialmente su objetivo era apoderarse de toda la cadena de tráfico de cocaína, pero los narcos colombianos lo impidieron y terminaron formando una alianza. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y su grupo criminal se ubicaron en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y algunos puntos de la Costa Pacífica, donde hicieron alianzas con las extintas Farc, el Clan del Golfo, los Pachenca y narcos de Medellín y Cali. Así lo narra uno de los hombres que más luchó contra esos carteles, el general retirado Jorge Vargas, ex director de la Policía.



"Intentaron acomodarse como cartel predominante hace seis o siete años en Colombia, pero los grupos colombianos no lo permitieron. Lo que hicieron fue una alianza con los grupos colombianos", contó en entrevista con Noticias Caracol el general retirado, quien explicó que que los emisarios mexicanos del CJNG se fortalecieron en Colombia luego del proceso de paz de 2016 con las extintas Farc. "Del Bloque Sur 'Oliver Solarte', que fue el primero en recibir mexicanos en la frontera colomboecuatoriana. De igual manera, con Panamá. En esa época en la que comenzaron los primeros acercamientos para la producción (de cocaína), que era traficada por la gente de la Oficina de Medellín y con los grupos de Cali".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ex director de la Policía relató, además, que en esa alianza entre grupos mexicano y colombianos se establecieron "rutas menores por el Caribe colombiano con el Clan del Golfo, que luego del proceso de paz toma directamente el tráfico con el CJNG hacia el Pacífico colombiano y el Urabá". Según el general retirado, desde el cartel mexicano se dedicaban a comprar cocaína para enviarla a Estados Unidos y coordinaban el resto del negocio ilítico en el hemisferio.

Así el CJNG se consolidó como el cartel mexicano más poderoso con vínculos internacionales con narcos colombianos. "Con el Clan del Golfo directamente lo recibía alias Chiquito Malo en la zona del Nudo de Paramillo y en el Urabá y en el sur de Córdoba", contó el general retirado, quien detalló que las autoridades capturaron a ciudadanos mexicanos en esa zona, así como en Nariño y Valle del Cauca. Se trata de hombres mexicanos vinculados al Clan del Golfo, otros con las extintas Farc.



Otras fuentes han documentado la presencia de este cartel mexicano en Colombia. InSight Crime, que analiza la situación de seguridad en la región, detalla que el CJNG, a nivel internacional, "tiene contactos en toda Suramérica, en Colombia, Perú y Bolivia, así como en Estados Unidos, Canadá, Australia, China y el Sudeste Asiático". Sus investigaciones han encontrado que sus nexos en el exterior más importantes están en Guatemala, "específicamente con grupos de narcotraficantes como los Huistas, que le ayudan a controlar parte de la cadena de suministro del tráfico de cocaína y drogas sintéticas hacia México y Estados Unidos".



Ahora las dudas se centran en el futuro de la organización criminal luego de que el ejército mexicano abatió el domingo a "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el capo más poderoso de México y por quien Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares. Nemesio Oseguera, de 59 años, resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa, en Jalisco. Murió poco después cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

Publicidad

El CJNG tuvo una violenta reacción con bloqueos de carreteras y quema de vehículos en Jalisco -sede del cártel- y en otros estados del país. Células del cartel incendiaron negocios y provocaron terror entre la población. La reacción generada tras el operativo puso de relieve el amplio poder que mantiene el cártel en distintas regiones de México, con presencia tanto en negocios legales como ilegales. Evidenció también su amplia estructura y capacidad de movilización.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL