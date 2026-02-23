“Usted no está muerto”: el sentido mensaje de Rubén Blades a Willie Colón tras su muerte

El cantautor panameño Rubén Blades dedicó un extenso y emotivo mensaje de despedida al ícono de la salsa Willie Colón, tras confirmarse el fallecimiento del músico el pasado 21 de febrero de 2026. A través de un comunicado publicado en su página oficial, Blades hizo un recorrido por la historia compartida con el trombonista y productor, destacando su legado artístico, las complejidades de su relación personal y el impacto que ambos lograron en la evolución del género.



El mensaje llegó días después de una primera reacción breve en la que el autor de Pedro Navaja admitió la dificultad de asumir la noticia: “Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido”. En ese momento envió condolencias a su familia y anunció que, con calma, escribiría sobre su legado.

Cumpliendo esa promesa, Blades publicó un texto que no solo honra la memoria del músico, sino que también reflexiona sobre las luces y sombras de una relación que marcó una época en la música latina.

En el comunicado, Blades habla de la partida de Colón de forma simbólica: “El 21 de febrero del 2026, se ha mudado ‘al otro barrio’ un titán de la música del género de salsa, William Anthony Colón, mejor conocido como Willie Colón”. Desde esa frase inicial, el salsero panameño traza un homenaje que mezcla recuerdos personales, análisis artístico y reconocimiento histórico.



Uno de los parrafos más significativos rememora el último encuentro entre ambos, ocurrido en 2023 durante el velorio del bongosero Jorge “Georgie” González. Blades describe la sorpresa que causó en las personas al verlos juntos luego de años de distanciamiento y subraya que, pese a las diferencias, la conversación fue cordial. “A pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos”, escribió, aludiendo al periodo de colaboración que redefinió la salsa en la década de los setenta.



El artista panameño también evocó el primer contacto que tuvo con Colón en Panamá, cuando el joven trombonista se presentó junto a Héctor Lavoe en unos carnavales a finales de los años sesenta. Según relató, la energía y rebeldía de la banda lo convirtieron en fan inmediato, sin imaginar que pocos años después formarían una alianza musical capaz de transformar la estructura tradicional del género.

Blades destaca que esa unión permitió expandir la salsa más allá de su enfoque bailable, incorporando contenidos urbanos, sociales y políticos. Para él, la combinación de sus composiciones con la visión musical de Colón proyectó el género afrocubano a nuevas dimensiones y a escenarios internacionales.

Reconoce, además, la inteligencia del productor para comprender el sentido panamericano de sus letras y llevarlas a públicos de distintos países.

En su mensaje, el autor también subrayó la inquietud creativa de Colón, recordando proyectos como El Baquiné de los Angelitos Negros, banda sonora producida para la televisión pública estadounidense. Aunque no fue un éxito comercial, Blades lo consideró un ejemplo del riesgo artístico que el trombonista asumía para explorar nuevos caminos musicales, aun cuando el mercado exigía fórmulas más convencionales.



La diferencias de Willie Colón y Rubén Blades

El comunicado no eludió las diferencias personales que marcaron su relación. Blades admitió que existieron conflictos legales y desacuerdos ideológicos que los distanciaron durante años. Sin embargo, enfatizó que esos episodios no anulan el respeto ni el cariño que mantuvo por su antiguo compañero.

“Siempre sentiré afecto por Willie”, expresó, al tiempo que señaló que ninguna discrepancia puede borrar lo logrado musicalmente ni las risas, luchas y sacrificios que compartieron. Con esa reflexión, el panameño planteó una mirada madura sobre la complejidad de las relaciones humanas.

"Nuestra personalidad presenta numerosas facetas, que en ocasiones se complementan y en otras se contradicen. La gente se divorcia, pero sigue queriendo a sus hijos y nunca olvida los momentos buenos compartidos", admitió.

El cierre del texto resume el tono del homenaje, una despedida que reconoce la ausencia física pero celebra la permanencia simbólica del artista en la memoria cultural del continente. “Willie Colón se ha ido, pero solo físicamente. Su extraordinario legado continuará presente a través de personas que amen la música y el baile”, afirmó Blades, antes de concluir con una frase que se convirtió en el mesaje del comunicado: “Descansa en paz, Willie Colón… Usted no está muerto, compadre. Al contrario; ahora es que usted comienza a vivir”.

