Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Este martes 23 de febrero de 2026 se desarrollan los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y los juegos Baloto y Revancha, jornadas que concentran la expectativa de miles de apostadores en Colombia que siguen de cerca cada resultado con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores.



Los sorteos se realizan en horas de la noche bajo estrictos controles de transparencia y supervisión de las autoridades competentes. Las transmisiones oficiales se emiten EN VIVO a través de Canal Uno y por las plataformas digitales institucionales de cada juego, lo que permite a los jugadores conocer en tiempo real las combinaciones favorecidas y validar sus billetes de manera segura.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo de hoy, martes 23 de febrero de 2026

Número ganador: 8901

8901 Serie: 121

La Lotería de Cundinamarca mantiene su tradicional esquema de premios, que incluye un premio mayor millonario y múltiples incentivos adicionales como secos y bonificaciones por aproximaciones, aumentando las probabilidades de acierto entre los participantes.



Resultados de la Lotería del Tolima

Sorteo de hoy, martes 23 de febrero de 2026

Números ganadores: 1780

1780 Serie: 59

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza con la supervisión de organismos de control y ofrece un amplio plan de premios que contempla recompensas principales y pagos por coincidencias parciales, lo que mantiene el interés de los jugadores semana tras semana.



Resultados de Baloto y Revancha

Sorteo de hoy, martes 23 de febrero de 2026



Baloto



Números: 20 -18 - 41 - 16 - 23

20 -18 - 41 - 16 - 23 Superbalota: 10

Revancha



Números: 15 - 23 - 43 - 04 -11

15 - 23 - 43 - 04 -11 Superbalota: 02



Los resultados oficiales de Baloto y Revancha se divulgan una vez finaliza el sorteo y son validados por los canales autorizados del juego. Se recomienda a los apostadores verificar su tiquete únicamente con la información publicada por los medios oficiales.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

En todos los casos, los jugadores deben conservar sus billetes o comprobantes digitales en buen estado y comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos mayores deben reclamarse directamente ante las entidades correspondientes, cumpliendo los requisitos legales y tributarios vigentes en el país.



Los premios que superen las 48 UVT están sujetos a la retención del 20 % por concepto de impuesto sobre la renta, de acuerdo con la normativa colombiana.

Con los sorteos de hoy, martes 23 de febrero de 2026, las loterías de Cundinamarca y Tolima, junto con Baloto y Revancha, mantienen viva la tradición de los juegos de azar en el país y renuevan la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría en esta jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

