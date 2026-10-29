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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Noche de hoy, jueves 29 de octubre: consulte el resultado del sorteo

Caribeña Noche de hoy, jueves 29 de octubre: consulte el resultado del sorteo

La Caribeña Noche tiene una nueva jornada de resultados este jueves 29 de octubre de 2026. Consulte aquí el número ganador y la quinta cifra para verificar su apuesta una vez se publique la información oficial.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2026
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La Caribeña Noche, resultados de hoy jueves 3 de septiembre de 2026: conozca los números
Resultados Caribeña Noche -
La Caribeña - Getty Images

Los jugadores de Caribeña Noche esperan conocer las cifras ganadoras del sorteo para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado anunciado. Este juego de chance cuenta con sorteos diarios y una modalidad nocturna. El resultado está compuesto por un número de cuatro cifras y una quinta cifra adicional. Los participantes deben verificar ambos datos de acuerdo con la modalidad de su apuesta.

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Resultado de la Caribeña Noche del jueves 29 de octubre de 2026

Los resultados de este miércoles deben confirmarse con la publicación oficial del sorteo.

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  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

¿A qué hora juega la Caribeña Noche hoy?

La Caribeña Noche se juega habitualmente de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Los domingos y festivos, el horario cambia a las 8:30 p. m., hora de Colombia, según la programación publicada para el juego.

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El sorteo se transmite por Telecaribe y sus resultados se publican después de la jornada. Se recomienda consultar los canales oficiales para confirmar las cifras ganadoras.

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¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Noche?

Para revisar el resultado de este miércoles 28 de octubre, los jugadores deben consultar los canales oficiales y comparar el número ganador con el registrado en su comprobante. Estos son los pasos recomendados:

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  1. Verifique que la fecha corresponda al miércoles 28 de octubre de 2026.
  2. Confirme que el resultado sea de la modalidad Caribeña Noche.
  3. Compare las cuatro cifras y la quinta cifra con su apuesta.
  4. Consulte las condiciones de premiación con el operador autorizado si encuentra una coincidencia.

Es importante conservar el comprobante y comprobar la información antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un premio. Consultar los resultados anteriores permite revisar el historial del juego, pero no anticipar las cifras de una próxima jornada. Cada sorteo depende del azar.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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