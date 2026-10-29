Resultados Lotería de Bogotá de hoy, jueves 29 de octubre: consulte los números ganadores.

Este jueves se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá, cuyos resultados son esperados por los jugadores que buscan comprobar si sus billetes coinciden con las combinaciones ganadoras. La jornada corresponde al sorteo número 2870, de acuerdo con el calendario de la entidad. El plan de premios incluye un premio mayor de $14.000 millones y otras categorías que permiten obtener diferentes cuantías, según las condiciones establecidas.

Resultado de la Lotería de Bogotá del jueves 29 de octubre de 2026:

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Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]

Número del sorteo: 2870

Premio mayor: $14.000 millones.

El número ganador y la serie deben actualizarse una vez se confirme el resultado oficial del sorteo.



Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Superpremio de $1.000 millones

Grandioso premio de $300 millones

Gigantes premios de $100 millones

Magníficos premios de $50 millones

Increíbles premios de $20 millones

Premios millonarios de $10 millones

Las cifras y las categorías deben verificarse con el plan de premios vigente y los resultados publicados por la entidad.



¿A qué hora juega la Lotería de Bogotá hoy?

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos los jueves. Para este 29 de octubre, la programación corresponde al sorteo 2870, previsto en horario nocturno. El calendario oficial establece que los sorteos comienzan a partir de las 10:25 p. m. Los jugadores pueden consultar los resultados después de la realización del sorteo y verificar si su billete obtuvo alguno de los premios.

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¿Cómo consultar el número ganador de la Lotería de Bogotá?

Para comprobar los resultados de este jueves, los participantes pueden ingresar al portal oficial de la Lotería de Bogotá. Se recomienda revisar la fecha del sorteo, comparar el número ganador y la serie con los datos impresos en el billete y consultar también los premios secos y las aproximaciones contempladas en el plan de premios. Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte los canales autorizados para conocer los requisitos de reclamación.

Consulte aquí el resultado de la Lotería de Bogotá de hoy, jueves 29 de octubre de 2026. Los datos del premio mayor y las demás categorías deben incorporarse cuando se confirme la información oficial. Recuerde que los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y que participar no garantiza obtener un premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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