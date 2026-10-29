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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó la Lotería del Quindío? Revise los resultados de hoy, jueves 29 de octubre

¿Jugó la Lotería del Quindío? Revise los resultados de hoy, jueves 29 de octubre

La Lotería del Quindío juega este jueves 29 de octubre de 2026 con un premio mayor de $2.000 millones. Consulte aquí el número ganador, la serie y los resultados de los premios secos del sorteo 3022.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Resultados Lotería del Quindío, jueves 29 de mayo de 2025: revise si su boleto fue el ganador
Getty Images/ Lotería del Quindío

Este jueves se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Quindío, una de las loterías tradicionales de Colombia. Los participantes esperan conocer las cifras ganadoras para comprobar si sus billetes coinciden con el resultado anunciado. La jornada corresponde al sorteo número 3022, programado para las 10:30 p. m. El plan de premios contempla un premio mayor de $2.000 millones, además de diferentes premios secos y aproximaciones.

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Resultado de la Lotería del Quindío del jueves 29 de octubre de 2026:

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  • Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Número del sorteo: 3022
  • Premio mayor: $2.000 millones.

El número ganador y la serie deben actualizarse cuando se confirme el resultado oficial de la jornada.

Premios secos de la Lotería del Quindío

  • Premio seco de $300 millones
  • Premios secos de $200 millones
  • Premios secos de $100 millones
  • Premios secos de $50 millones
  • Premios secos de $20 millones
  • Premios secos de $10 millones

También es importante revisar las aproximaciones y las demás categorías contempladas en el plan de premios oficial.

¿A qué hora juega la Lotería del Quindío hoy?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos los jueves a las 10:30 p. m., hora de Colombia. La transmisión se puede seguir a través de Telecafé, según la programación publicada para esta jornada. Los resultados se conocen después de la realización del sorteo. Por eso, si las cifras todavía no están disponibles, se recomienda esperar la publicación oficial antes de confirmar un número como ganador.

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¿Cómo consultar el número ganador de la Lotería del Quindío?

Para verificar los resultados de este jueves, los jugadores pueden ingresar al sitio web oficial de la Lotería del Quindío. Allí podrán consultar el número ganador, la serie y los resultados de las demás categorías. Para comprobar una apuesta, es necesario comparar los datos publicados con los que aparecen en el billete.

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Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte con la entidad los requisitos para reclamar el premio. La verificación debe hacerse con la información oficial correspondiente al sorteo y su fecha.

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Consulte aquí los resultados de la Lotería del Quindío de hoy, jueves 29 de octubre de 2026. Los espacios destinados al número ganador, la serie y los premios secos deberán completarse una vez se confirme la información oficial.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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