Inicia un nuevo mes y con él se renuevan las esperanzas de miles de colombianos que confían en el azar para transformar su realidad económica. Este jueves 2 de abril, el sorteo de La Caribeña Noche se perfila como uno de los eventos de suerte más esperados, manteniendo su tradición de entregar premios a quienes aciertan a las cuatro cifras del tablero oficial. Bajo la supervisión de delegados gubernamentales y entes de control, el sorteo de hoy garantiza transparencia y seguridad para todos los apostadores que sellaron su número en los diversos puntos autorizados del país.



Este sorteo nació con un enfoque regional en los departamentos de la Costa Atlántica, pero su éxito y la confianza de los usuarios lo llevaron a expandirse a nivel nacional. Su nombre rinde tributo a la alegría y la fe del pueblo caribeño, características que se reflejan en la emoción de cada sorteo nocturno. Actualmente, es uno de los pilares de la industria del juego en Colombia, destacándose por su puntualidad y por ser una de las marcas que más recursos transfiere al sistema de salud pública del país.



Resultados Caribeña Noche hoy, jueves 2 de abril de 2026

Números ganadores : 3994

: 3994 La "Quinta" cifra: 3

¿Cómo participar de la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche funciona bajo la modalidad de chance, lo que permite una libertad absoluta al jugador para decidir su presupuesto. El jugador selecciona cuatro cifras del 0 al 9 y puede apostar desde montos mínimos (usualmente $500 pesos). El premio final dependerá directamente de cuánto dinero haya decidido jugar por número.Aunque el premio mayor se otorga por las cuatro cifras exactas, también existen pagos por las tres últimas, las tres primeras y las dos últimas cifras.

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Bajo la vigilancia de las autoridades de control, el juego de las balotas promete entregar una nueva cifra ganadora que se sumará al historial de este popular sorteo regional con alcance nacional. Para quienes desean seguir el minuto a minuto del sorteo, la transparencia es clave. Los horarios establecidos son:



Lunes a sábado : 10:30 p. m.

: 10:30 p. m. Domingos y festivos: 08:30 p. m.

La señal oficial de televisión está a cargo del Canal Telecaribe. No obstante, los resultados se publican de manera inmediata en los portales de las redes de apuestas autorizadas como SuperGiros y Record, que operan la marca en el territorio nacional. Si su número coincide con el resultado de la noche de hoy, es fundamental conocer el procedimiento legal para reclamar sus ganancias:



Tiquete original: Es el único documento que acredita su apuesta. Debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Identificación: Para cualquier monto, es necesario presentar su cédula de ciudadanía original.

Puntos de pago: Los premios menores pueden ser cobrados directamente en los puntos de venta de SuperGiros o Record. Si el premio es de gran cuantía, el ganador debe dirigirse a las oficinas administrativas regionales para iniciar el trámite de pago mediante cheque o transferencia bancaria.

Impuestos: Recuerde que, según el estatuto tributario colombiano, los premios de azar están sujetos a la retención por Ganancias Ocasionales