Resultados Super Astro Sol, sábado 4 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 4 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Sol, uno de los juegos de azar diarios más seguidos por los colombianos. Los participantes pueden seguir el sorteo en vivo a través de las plataformas oficiales y canales autorizados de YouTube, con transmisión programada a las 4:00 p.m.



El juego combina una secuencia de cuatro cifras con un signo zodiacal, y los premios se asignan según la coincidencia exacta entre la apuesta registrada y los resultados oficiales. El acierto completo otorga un pago equivalente a 42.000 veces el valor apostado, mientras que las coincidencias parciales generan montos menores pero significativos.



Resultados Super Astro Sol del 4 de abril de 2026

Números ganadores: 2007

2007 Signo zodiacal: Géminis

Como en todos los sorteos de Super Astro Sol, los jugadores deben conservar su tiquete en perfecto estado. Los boletos con tachones, enmendaduras o alteraciones no son válidos para reclamar el premio, incluso si coinciden con los números ganadores. La verificación se realiza tomando en cuenta la totalidad de la combinación y el signo zodiacal registrado.



¿Cómo se juega Super Astro Sol?

El Super Astro Sol permite elegir libremente cuatro cifras entre 0000 y 9999 y uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de apuesta automática, en la que el sistema asigna los números y el signo de manera aleatoria.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El valor mínimo de la apuesta es de $500 y el máximo permitido por tiquete es de $10.000, lo que facilita la participación según el presupuesto de cada jugador.



Modalidades de pago y premios

Los premios de Super Astro Sol dependen del nivel de coincidencia:



4 cifras + signo zodiacal (superpleno): 42.000 veces el valor apostado.

42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo zodiacal: 1.000 veces lo apostado.

1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo zodiacal: 100 veces lo apostado.

Sobre los premios se aplican retenciones por impuestos, incluyendo IVA y retención en la fuente, lo que reduce el monto neto a recibir.



¿Cómo reclamar el premio?

El procedimiento varía según el valor del premio:



Menores a 48 UVT: Cobro en puntos de venta autorizados, presentando tiquete original y cédula.

Cobro en puntos de venta autorizados, presentando tiquete original y cédula. Entre 48 y 181 UVT: Se adiciona diligenciamiento de formulario SIPLAFT.

Se adiciona diligenciamiento de formulario SIPLAFT. Igual o superior a 182 UVT: Se requiere certificación bancaria, fotocopia de cédula y formulario SIPLAFT.

El tiquete tiene vigencia de un año para reclamar premios. Coljuegos supervisa todas las operaciones, garantizando transparencia y legalidad en cada sorteo.

Con el sorteo de este 4 de abril de 2026, Super Astro Sol mantiene la expectativa de miles de jugadores en Colombia, quienes esperan que su combinación correcta y el signo zodiacal puedan cambiar su suerte en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co