Resultados Sinuano Día último sorteo del jueves 2 de abril de 2026: números ganadores

Hoy jueves 2 de abril de 2026, día festivo, miles de apostadores en Colombia esperan con atención los resultados de Sinuano Día, el chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.



El sorteo está programado para las 2:30 p. m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales de YouTube, lo que permite a los jugadores seguir cada fase del sorteo en tiempo real y verificar la combinación ganadora de inmediato.



Resultados Sinuano Día

El procedimiento del sorteo se realiza mediante baloteras bajo la supervisión de un notario y delegados autorizados, garantizando la transparencia en cada extracción.



Número ganador: 2699

2699 Quinta cifra: 1

El boleto adquirido es el documento que acredita la apuesta y habilita el cobro del premio. Para ser válido, debe encontrarse en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones. La coincidencia exacta del número de cuatro cifras y la quinta balota determina el valor del premio final según la modalidad seleccionada por el jugador.



¿Cómo participar en Sinuano Día?

Participar en Sinuano Día es sencillo. Los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquirir su tiquete en puntos autorizados, como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados o mediante plataformas digitales habilitadas. La apuesta mínima permitida es de $500 pesos, y cada modalidad tiene un esquema de premios distinto según la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las principales modalidades del juego se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en el orden definido.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo y combinado: coincidencia exacta de las tres últimas cifras o en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: cifra adicional que permite ganar premios complementarios según la categoría seleccionada.

¿Cómo puede reclamar sus premios?

Para premios menores a 48 UVT, el cobro se realiza en el mismo punto de venta presentando el tiquete original y documento de identidad. Para montos superiores, se requieren formularios adicionales, como SIPLAFT y certificaciones bancarias vigentes. Todos los pagos se realizan siguiendo los protocolos legales establecidos por Coljuegos y la Lotería del Valle del Cauca.

Con el sorteo de hoy, Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar diarios más populares del país, manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que esperan que su número sea el ganador y transformar su suerte en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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