Cayó el MiLoto en Bogotá y ganador se llevó un premio mayor de $230 millones

El sorteo 591 de MiLoto terminó con un ganador del acumulado en Bogotá. El resultado se conoció durante la noche del martes 18 de agosto de 2026 y puso nuevamente a Bogotá entre las ciudades donde se han registrado ganadores del premio principal de este juego de azar. De acuerdo con la información divulgada sobre el sorteo, el acumulado que estaba en juego era de $230.000.000. El tiquete ganador fue adquirido en modalidad manual, es decir, los números no fueron escogidos de manera automática por el sistema, sino que fueron seleccionados directamente por el participante en la página oficial de Baloto.

Los números ganadores de MiLoto en el sorteo 591

La combinación que obtuvo el premio mayor estuvo conformada por los siguientes números:



03

10

19

28

34

El sorteo del martes no tuvo únicamente un ganador del acumulado. Según el reporte entregado después de la jornada, 10.873 jugadores obtuvieron algún tipo de premio. En total, la premiación correspondiente al sorteo alcanzó los $310.313.100, cifra que reúne los diferentes pagos generados por las categorías de premios establecidas para MiLoto. Mientras una persona consiguió acertar los cinco números y llevarse el acumulado de $230 millones, otros participantes obtuvieron premios correspondientes a diferentes niveles de acierto.



¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto se ha consolidado como una de las modalidades de juego más populares del país debido a su mecánica sencilla. Los participantes deben elegir cinco números entre el 1 y el 39, sin repetir, y esperar el resultado del sorteo para verificar si lograron acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora. Actualmente, los sorteos se realizan cuatro veces por semana: los lunes, martes, jueves y viernes en horario nocturno. Cuando no hay un ganador del premio mayor, el acumulado - que comienza en los $120 millones - continúa creciendo progresivamente hasta que algún jugador logra acertar los cinco números sorteados.

Los ganadores de MiLoto deben conservar su tiquete original y verificar los procedimientos establecidos para el cobro de los premios. Esto puede hacer en los siguientes tres casos:



Para montos inferiores a 182 UVT , equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado.

, equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado. En el caso de apuestas realizadas por canales digitales, los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite.

los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite. Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe comunicarse previamente con la entidad fiduciaria autorizada para coordinar el proceso de validación y posterior entrega de los recursos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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