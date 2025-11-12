Hay un nuevo ganador del MiLoto: el afortunado se llevó $120 millones con estos números

En una nueva edición del juego de azar MiLoto, gestionado por Baloto, realizó su sorteo número 431 este martes 11 de noviembre de 2025, en el que hubo un ganador del premio mayor, llevándose consigo un total de $120 millones de pesos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Después de la retención correspondiente del 20% establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quedaría aproximadamente en 96 millones de pesos netos para el ganador. Además del premio mayor, el sorteo dejó un total de 8.581 ganadores que lograron entre dos y cuatro aciertos, repartiendo más de 65 millones de pesos entre ellos.



¿Cuáles fueron los números ganadores de MiLoto?

Los números ganadores del sorteo número 431 de MiLoto, realizado el martes 11 de noviembre de 2025, fueron:



Números ganadores: 02 - 03 - 08 - 19 - 34

¿Qué se llevan los demás ganadores?

Para los más de 8.500 ganadores, los premios son repartidos de acuerdo a la cantidad de números que hayan acertado. Específicamente, en el caso de las 7.820 personas que tuvieron dos aciertos, el premio por ganador es de $4.000; para las 744 personas que acertaron 3 números en esta edición podrán reclamar $28.350 cada uno; mientras que para los 16 afortunados que acertaron cuatro dígitos podrán reclamar $811.450 por persona.



¿Cómo se juega MiLoto?

Los sorteos de MiLoto tienen lugar los días lunes, martes, jueves y viernes. La transmisión de estos se realiza en horas de la noche, aproximadamente entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m., a través de la emisión en directo de Canal Uno y las plataformas oficiales de Baloto. Los participantes pueden jugar con alta periodicidad, escogiendo sus propios números o utilizando la alternativa de selección automática, donde el sistema genera la combinación al azar. El proceso de juego requiere la selección de cinco números distintos dentro del rango del 1 al 39.

Los encargados de operar juegos de azar, incluyendo a Baloto y MiLoto, tienen la obligación legal de aplicar la retención en la fuente. Esto implica deducir los impuestos aplicables antes de efectuar el pago total al ganador. Esta medida garantiza el acatamiento de las responsabilidades fiscales y previene futuras penalizaciones tanto para las empresas gestoras como para los ciudadanos que resultan premiados.



ColorLoto, manejado por la misma organización, se sortea dos veces a la semana: los días lunes y jueves, en el lapso de las 10:00 p.m. a las 10:15 p.m. En este juego, los participantes escogen seis números y colores, bien sea manualmente o mediante un sistema automático. El vslor es de $4.000, y puede ser adquirido tanto en los puntos de venta autorizados como en el sitio web oficial de Baloto.

¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para que los ganadores de Baloto y sus diversas versiones cobren sus premios varía en función del valor conseguido:



Montos inferiores a 182 UVT (cerca de $9.063.418 en el año 2025): Estos se pueden hacer efectivos en los sitios de venta oficiales, como SuRed y SuperGIROS.

(cerca de $9.063.418 en el año 2025): Estos se pueden hacer efectivos en los sitios de venta oficiales, como SuRed y SuperGIROS. Montos superiores a 182 UVT : Se requiere la presentación del boleto original intacto, el documento de identificación personal y el formato de solicitud de pago de premios completado en una sede fiduciaria aprobada, disponibles en urbes como Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga o Medellín.

: Se requiere la presentación del boleto original intacto, el documento de identificación personal y el formato de solicitud de pago de premios completado en una sede fiduciaria aprobada, disponibles en urbes como Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga o Medellín. Gran acumulado: Los afortunados deben comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, ubicada en Bogotá, para coordinar una fecha y hora y verificar los datos del tiquete.

Es importante tener en cuenta que existe un plazo de 365 días (un año) después de la fecha del sorteo para reclamar los premios. Si se excede este límite, el dinero será destinado al sector de la salud, conforme lo indica la ley.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL