Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Hay un nuevo ganador del MiLoto: el afortunado se llevó $120 millones con estos números

Hay un nuevo ganador del MiLoto: el afortunado se llevó $120 millones con estos números

Solo un tiquete acertó a los 5 dígitos del sorteo número 431 de MiLoto, realizado este martes 11 de noviembre, ganando así $120 millones. Además, 8.500 personas ganaron otros premios.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de nov, 2025
Cayó el MiLoto y afortunado se llevó $120 millones
Freepik/ Pixabay/ MiLoto

