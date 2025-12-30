IPC 2025 en Colombia: ¿cuándo sale y cómo incidirá sobre precios de arriendos y más para 2026?

En poco tiempo, miles de trabajadores colombianos empezarán a recibir un salario mínimo de 2 millones de pesos tras el histórico incremento que decretó el presidente Gustavo Petro para el año 2026. Aunque este aumento podría ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchas familias en el país, también resulta siendo determinante en el incremento de ciertos bienes y servicios para el año entrante tales como los costos educativos, las viviendas de interés social o las cuotas moderadoras de salud y aportes a pensión. Esta situación, afirman algunos economístas, podría encarecer algunas cosas, incidiendo en eventuales dinámicas inflacionarias a nivel nacional.

Sin embargo, actualmente no es el salario mínimo el principal determinador de precios o incrementos en los bienes y servicios de Colombia; para esto, las entidades económicas del país se basan principalmente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según información por el Banco de la República, este ha sido usado para medir con detalle la evolución de los precios de aquellos bienes y servicios "más representativos del gasto de consumo de los hogares colombianos", aportando de esta manera "información para calcular el costo de vida del país".

El IPC, en otras palabras, mide cómo evolucionan los precios de la canasta básica de referencia, aquella compuesta por los bienes y servicios más consumidos en Colombia. Según el Banco de la República, "esta canasta está constituida por 443 artículos divididos en doce grupos de gasto, tales como alimentos y bebidas, prendas de vestir, arriendos, servicios públicos, artículos para el hogar, salud, transporte, servicios de información y comunicación, recreación, cultura, educación, restaurantes y hoteles, y otros bienes o servicios diversos", explica.



¿Cómo se mide el IPC?

El IPC en Colombia es medido por el Dane. Esta entidad es la encargada de consultar, mes a mes, alrededor de 51.000 fuentes de información (incluidas inmobiliarias, centros educativos, centrales de abastos, supermercados o entidades de salud) de 38 ciudades de Colombia, quienes suministran los datos respecto a la variación de precios que se presenta periódicamente. El Dane, informa el Banco de la República, es "responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales del país".



La medición de este índice es clave a nivel económico, pues en esta cifra, acorde con la normativa nacional, se basan muchos de los aumentos anuales en los precios de bienes y servicios colombianos. Algunos de los incrementos anuales en Colombia que se deben basar en la cifra del IPC con la que cerró el año inmediatamente anterior son los siguientes:



Arriendos.

Peajes (con otros factores adicinales).

Avalúos catastrales.

Servicios médicos particulares.

El más reciente IPC registrado es el del pasado mes de noviembre y se situó en 5.3%, lo que indicaría que, en caso de que durante diciembre se mantenga el mismo valor, el aumento máximo de tarifas como cánones de arrendamiento para 2026 será del 5.3%. No obstante, será necesario esperar a que el Dane publique el IPC de diciembre para poder conocer en cuánto podrán subir, como máximo, estas tarifas.



¿Cuándo se publicará el IPC de diciembre de 2025?

El IPC de diciembre de 2025 se debería publicar el próximo 5 de enero de 2026, según lo establece el Banco de la República: "Su publicación sucede generalmente en la noche del día 5 de cada mes e incluye información sobre la variación en los precios al consumidor ocurrida en el país durante el mes inmediatamente anterior, para el año corrido y para los últimos doce meses". El valor publicado, entonces, será determinante para calcular los incrementos que puedan tener algunos bienes o servicios a nivel nacional.



