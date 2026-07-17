Cayó MiLoto y el afortunado se llevó $160 millones de premio mayor: resultados del 16 de julio

La suerte volvió a sonreírle a un apostador en Colombia. Cayó MiLoto en el sorteo realizado este jueves, 16 de julio de 2026, dejando un ganador del premio mayor de 160 millones de pesos, según los resultados publicados por el operador del juego.



Cayó MiLoto este 16 de julio: números ganadores

De acuerdo con la información oficial, la combinación ganadora del sorteo número 572 estuvo conformada por los números 04, 17, 18, 36 y 37. Un boleto acertó las cinco cifras y se quedó con la totalidad del acumulado disponible para esa jornada. Además del premio mayor, el sorteo distribuyó dinero entre participantes que registraron cuatro, tres y dos aciertos. Los datos oficiales indican que hubo 31 ganadores con cuatro aciertos, quienes recibieron $556.250 cada uno. Asimismo, 1.038 apostadores lograron tres aciertos, obteniendo $27.000 por boleto, mientras que 10.496 jugadores alcanzaron dos aciertos, con un premio individual de $4.000, equivalente al valor de la apuesta.

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En total, el sorteo dejó 11.566 ganadores en las diferentes categorías de premiación y entregó más de 247 millones de pesos entre todos los premios repartidos. Con la entrega del acumulado, MiLoto reinicia su premio principal. Por esa razón, el próximo sorteo volverá a comenzar desde 120 millones de pesos, monto base establecido para esta modalidad cuando existe un ganador del acumulado.



¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto es una modalidad de azar administrada dentro del portafolio de Baloto en Colombia. Su dinámica consiste en que cada participante escoge una combinación de cinco números entre un universo de 39 opciones disponibles. La selección puede realizarse de manera manual, cuando la persona elige sus cifras, o de forma automática mediante el sistema de venta autorizado. Una vez registrada la apuesta, el jugador recibe un comprobante con la combinación seleccionada. Para obtener el premio principal, los cinco números del tiquete deben coincidir con las balotas extraídas durante el sorteo oficial. También existen categorías de premiación para quienes logran una cantidad menor de coincidencias, de acuerdo con las reglas establecidas para el juego.

Recuerde que el valor de cada apuesta es de 4.000 pesos. Este costo permite participar por un acumulado que comienza en un monto determinado y aumenta cuando no se presentan ganadores del primer nivel de premios. En cuanto a la frecuencia de juego, los sorteos de MiLoto se realizan cuatro veces por semana. Las jornadas tienen lugar los lunes, martes, jueves y viernes, en horario nocturno, con transmisión oficial a través del canal oficial de Baloto en YouTube.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL