Cayó MiLoto de nuevo y el ganador se llevó $450 millones de pesos: resultados 30 de abril de 2026

Cayó MiLoto. Este juego de azar dejó un ganador del premio mayor en el departamento de Córdoba, con un monto de $450 millones. El resultado se conoció tras el sorteo número 0528 y confirmó que una persona logró acertar la combinación completa del juego. Con este caso, Córdoba vuelve a aparecer en el mapa de los premios grandes de MiLoto y este juego se ha vuelto recurrente en la entrega de acumulados en distintas regiones del país.



El tiquete ganador fue comprado mediante la modalidad automática en un punto autorizado de la red aliada, lo que confirma que no siempre la elección manual de números define el resultado. Según la información oficial de Baloto, esta es la segunda vez que el acumulado principal de MiLoto cae en Córdoba desde que el juego fue lanzado en Colombia.



Cayó MiLoto este 30 de abril de 2026: números ganadores

La combinación que permitió ganar el premio de $450 millones estuvo compuesta por los siguientes números: 13 – 20 – 32 – 35 – 36. Además del premio mayor, el sorteo dejó miles de ganadores en otras categorías. En total, más de 10.900 personas obtuvieron algún premio, con una bolsa global que superó los $545 millones. Esto incluye aciertos parciales que van desde dos hasta cuatro números, lo que explica por qué este juego suele repartir dinero en casi todos sus sorteos. En lo que va de 2026, el premio principal de MiLoto ha caído en once ocasiones, una cifra que muestra una frecuencia constante en comparación con otros juegos de azar del país.

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Mientras tanto, el premio mayor de MiLoto regresa a su base inicial para los siguientes sorteos, es decir, con un acumulado de 120 millones de pesos. Esto significa que el acumulado vuelve a comenzar desde un monto menor, que se incrementa con cada sorteo en el que no haya ganador. Este ciclo se repite varias veces al año y explica por qué el juego mantiene una dinámica constante de premios y reinicios.



¿Cuándo juega el MiLoto?

MiLoto se juega cuatro veces por semana, en los días lunes, martes, jueves y viernes. Cada uno de estos sorteos se realiza en horario nocturno, lo que permite que los resultados se conozcan el mismo día de la compra del tiquete. Esta frecuencia hace que el juego tenga acumulados que cambian con rapidez, ya sea porque cae el premio mayor o porque sigue sumando valor cuando no hay ganador, manteniendo un ritmo constante de sorteos a lo largo de la semana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL