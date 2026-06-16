En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
TREN DE ARAGUA
BLESSD
LEY SECA
COLOMBIA DECIDE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Jugó MiLoto? Cayó el premio mayor de $300 millones en Colombia: números ganadores

¿Jugó MiLoto? Cayó el premio mayor de $300 millones en Colombia: números ganadores

Los resultados de MiLoto del lunes 15 de junio de 2026 dejaron un nuevo millonario en Colombia. ¿Acertó los números ganadores? Le contamos cómo reclamar un premio.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Cayó el premio mayor de MiLoto del último sorteo del lunes, 15 de junio: apostador se llevó $300 millones
Freepik

La suerte volvió a sonreírle a un jugador de MiLoto. En el sorteo número 554, realizado el lunes 15 de junio de 2026, una persona logró acertar los cinco números ganadores y se quedó con el premio mayor de $300 millones. Tras la entrega del acumulado, el pozo para el próximo sorteo inició nuevamente desde los $120 millones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

El juego, que se ha consolidado como una de las modalidades de lotería más populares del país por su mecánica sencilla y costo accesible, entregó además miles de premios entre quienes lograron dos, tres y cuatro aciertos. Con este resultado, un ganador podrá reclamar en los puntos autorizados el premio mayor y seguir apostándole a su suerte en el siguiente sorteo del martes 16 de junio.

Últimas Noticias

Dólar hoy en Colombia tocó un piso de $3.485, el más bajo en casi siete años: así se movió la moneda
ECONOMÍA

Precio del dólar en Colombia continúa a la baja hoy, 16 de junio: TRM se ubica encima de los $3.400

Baloto 10 junio 2026: números ganadores sorteo con la Revancha
ECONOMÍA

Resultados Baloto y Revancha último sorteo hoy, lunes 15 de junio de 2026: números ganadores

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Números ganadores del premio mayor de MiLoto

De acuerdo con la información oficial del sorteo 554, solo una persona logró acertar la totalidad de los números sorteados, obteniendo así el premio principal de $300 millones. La combinación de balotas que permitió obtener el premio mayor estuvo conformada por los siguientes números:

  • 11
  • 16
  • 28
  • 33
  • 38

La entrega de este premio marca el cierre de un acumulado que venía creciendo durante varios sorteos consecutivos. Los jugadores que participaron en el sorteo pueden verificar sus resultados comparando esta combinación con los números registrados en sus tiquetes.

Otros ganadores en el último sorteo de MiLoto

Además del ganador principal, otros participantes también recibieron premios de diferentes categorías gracias a las coincidencias parciales con la combinación ganadora. El balance del sorteo muestra que en total hubo 6.611 ganadores entre todas las categorías de premiación, distribuyéndose más de $353 millones.

  • En la categoría de cuatro aciertos se registraron 19 ganadores. Cada uno recibió un premio individual de $588.550, para una bolsa total superior a los $11 millones.
  • Por su parte, 581 apostadores acertaron tres números y obtuvieron premios de $31.250 cada uno. En esta categoría se repartieron más de $18 millones.
  • La mayor cantidad de ganadores se presentó entre quienes lograron dos aciertos. En total fueron 6.010 personas que recibieron premios de $4.000, equivalentes al valor de la apuesta básica de MiLoto.

¿Cómo reclamar un premio de MiLoto?

Los ganadores de MiLoto deben conservar su tiquete original y verificar los procedimientos establecidos para el cobro de los premios. Esto puede hacer en los siguientes tres casos:

  • Para montos inferiores a 182 UVT, equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado.
  • En el caso de apuestas realizadas por canales digitales, los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite.
  • Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe comunicarse previamente con la entidad fiduciaria autorizada para coordinar el proceso de validación y posterior entrega de los recursos.

¿Cómo se juega MiLoto?

En MiLoto, los jugadores deben escoger cinco números entre el 1 y el 39, sin repetir. Cada apuesta tiene un valor de $4.000 y ofrece la posibilidad de acceder a diferentes niveles de premiación dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos.

Los sorteos se realizan cuatro veces por semana: los lunes, martes, jueves y viernes entre las 10:00 p. m. y las 10:15 p. m., permitiendo que los acumulados se renueven constantemente cuando no hay ganadores del premio mayor.

Publicidad

El siguiente sorteo de esta modalidad será hoy, martes 16 de junio con un nuevo pozo de $120 millones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto

MiLoto

Loterías

Economía servicios

Publicidad

Publicidad

Publicidad