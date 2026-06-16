¿Jugó MiLoto? Cayó el premio mayor de $300 millones en Colombia: números ganadores

La suerte volvió a sonreírle a un jugador de MiLoto. En el sorteo número 554, realizado el lunes 15 de junio de 2026, una persona logró acertar los cinco números ganadores y se quedó con el premio mayor de $300 millones. Tras la entrega del acumulado, el pozo para el próximo sorteo inició nuevamente desde los $120 millones.

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El juego, que se ha consolidado como una de las modalidades de lotería más populares del país por su mecánica sencilla y costo accesible, entregó además miles de premios entre quienes lograron dos, tres y cuatro aciertos. Con este resultado, un ganador podrá reclamar en los puntos autorizados el premio mayor y seguir apostándole a su suerte en el siguiente sorteo del martes 16 de junio.

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Números ganadores del premio mayor de MiLoto

De acuerdo con la información oficial del sorteo 554, solo una persona logró acertar la totalidad de los números sorteados, obteniendo así el premio principal de $300 millones. La combinación de balotas que permitió obtener el premio mayor estuvo conformada por los siguientes números:



11

16

28

33

38

La entrega de este premio marca el cierre de un acumulado que venía creciendo durante varios sorteos consecutivos. Los jugadores que participaron en el sorteo pueden verificar sus resultados comparando esta combinación con los números registrados en sus tiquetes.



Otros ganadores en el último sorteo de MiLoto

Además del ganador principal, otros participantes también recibieron premios de diferentes categorías gracias a las coincidencias parciales con la combinación ganadora. El balance del sorteo muestra que en total hubo 6.611 ganadores entre todas las categorías de premiación, distribuyéndose más de $353 millones.



En la categoría de cuatro aciertos se registraron 19 ganadores. Cada uno recibió un premio individual de $588.550, para una bolsa total superior a los $11 millones.

para una bolsa total superior a los $11 millones. Por su parte, 581 apostadores acertaron tres números y obtuvieron premios de $31.250 cada uno. E n esta categoría se repartieron más de $18 millones.

n esta categoría se repartieron más de $18 millones. La mayor cantidad de ganadores se presentó entre quienes lograron dos aciertos. En total fueron 6.010 personas que recibieron premios de $4.000, equivalentes al valor de la apuesta básica de MiLoto.

¿Cómo reclamar un premio de MiLoto?

Los ganadores de MiLoto deben conservar su tiquete original y verificar los procedimientos establecidos para el cobro de los premios. Esto puede hacer en los siguientes tres casos:



Para montos inferiores a 182 UVT, equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado.

equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado. En el caso de apuestas realizadas por canales digitales, los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite.

los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite. Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe comunicarse previamente con la entidad fiduciaria autorizada para coordinar el proceso de validación y posterior entrega de los recursos.

¿Cómo se juega MiLoto?

En MiLoto, los jugadores deben escoger cinco números entre el 1 y el 39, sin repetir. Cada apuesta tiene un valor de $4.000 y ofrece la posibilidad de acceder a diferentes niveles de premiación dependiendo de la cantidad de aciertos obtenidos.



Los sorteos se realizan cuatro veces por semana: los lunes, martes, jueves y viernes entre las 10:00 p. m. y las 10:15 p. m., permitiendo que los acumulados se renueven constantemente cuando no hay ganadores del premio mayor.

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El siguiente sorteo de esta modalidad será hoy, martes 16 de junio con un nuevo pozo de $120 millones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co