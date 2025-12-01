Cuánto gano en un CDT de Bancolombia si invierto $1 millón en diciembre 2025: tasas y plazos

Un Certificado de Depósito a Término, más conocido como CDT, es un producto financiero mediante el cual una persona entrega una suma de dinero a una entidad bancaria por un periodo determinado, a cambio de recibir intereses al finalizar el plazo o de forma periódica, según lo pactado. Durante ese tiempo, el dinero no puede retirarse sin incurrir en penalidades, lo que lo convierte en una herramienta de ahorro programado.

En Colombia, los CDT son ofrecidos por la mayoría de entidades del sistema financiero, y su principal atractivo radica en la estabilidad de la rentabilidad: desde el primer día el inversionista conoce cuánto va a ganar. Además, este producto cuenta con la cobertura del seguro de depósitos de Fogafín, que protege los recursos hasta los topes establecidos por la normativa.



¿Cuáles son las modalidades de CDT en Bancolombia?

Actualmente, Bancolombia ofrece varias formas de abrir un CDT. Existe el CDT físico, que se entrega mediante un documento impreso; el CDT desmaterializado, que queda registrado de manera electrónica; y el CDT en moneda extranjera, que permite invertir en dólares o euros. A estas opciones se suma la Inversión Virtual, que permite realizar todo el proceso de forma digital, desde la aplicación o la Sucursal Virtual Personas, sin necesidad de acudir a una oficina.

Esta última modalidad es una de las más utilizadas, ya que permite conocer la rentabilidad antes de invertir, elegir el plazo desde 30 días hasta cinco años y definir si los intereses se reciben al vencimiento o de forma periódica.



Las tasas vigentes para diciembre de 2025

De acuerdo con la tabla de tasas efectivas anuales (E.A.) vigentes desde el 15 de octubre de 2025 para Inversión Virtual, una persona que invierta entre $500.000 y $4.999.999, rango en el que se ubica una inversión de $1 millón, accede a las siguientes tasas según el plazo:



Entre 30 y 59 días: 8,00 % E.A.

Entre 120 y 149 días: 8,35 % E.A.

Entre 180 y 239 días: 8,70 % E.A.

Entre 240 y 359 días: 8,70 % E.A.

Entre 360 y 539 días: 8,70 % E.A.

Entre 540 y 719 días: 8,40 % E.A.

Estas tasas permiten estimar con bastante precisión cuánto podría recibir una persona que decide invertir $1.000.000 en un CDT en diciembre de 2025.



¿Cuánto se gana con $1 millón a distintos plazos?

La Inversión Virtual de Bancolombia permite abrir un CDT con montos desde $500.000 hasta casi $100.000 millones, con plazos entre 30 días y cinco años. La apertura se realiza desde una cuenta de ahorros o corriente del mismo banco y no se permite la cancelación anticipada del producto. Con base en las simulaciones disponibles para este monto, la rentabilidad depende directamente del tiempo que el dinero permanezca invertido.



Para un CDT a 240 días (aproximadamente 8 meses):

Una inversión de $1.000.000 genera una ganancia de alrededor de $47.106. Al finalizar el plazo, la persona recibiría un total aproximado de $1.047.106, siempre que los intereses se paguen al vencimiento. En términos mensuales, esto equivale a una ganancia promedio cercana a $5.800 por mes.



Para un CDT a 360 días (1 año):

En este caso, la ganancia estimada es de $70.560. Al final del año, el inversionista recibiría cerca de $1.070.560. Este plazo es uno de los más escogidos porque coincide con el periodo completo sobre el cual se calcula la tasa efectiva anual, lo que facilita la comparación con otros productos de ahorro.



Para un CDT a 540 días (1 año y medio):

A mayor plazo, mayor rentabilidad acumulada. Para una inversión de $1.000.000 a 540 días, la ganancia aproximada es de $107.761. Esto significa que al finalizar el periodo se recibirían cerca de $1.107.761. Aunque la tasa anual es ligeramente menor que en los plazos de un año, el mayor tiempo de permanencia del dinero eleva el total de los intereses.



Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar levemente según el momento exacto de apertura, la periodicidad de pago de intereses y los redondeos que aplique la entidad financiera.



¿Conviene recibir los intereses al vencimiento o de forma periódica?

Bancolombia permite que el inversionista elija si desea recibir los intereses al final del plazo o de manera mensual, bimestral o trimestral. Cuando los intereses se reciben periódicamente, el monto total de la inversión no se capitaliza, ya que los rendimientos no se suman al capital. En cambio, cuando los intereses se pagan al vencimiento, el dinero permanece intacto durante todo el plazo, lo que suele traducirse en una mejor gestión del ahorro.



La elección entre una modalidad y otra depende del objetivo del inversionista. Quienes buscan complementar sus ingresos mes a mes suelen optar por el pago periódico. En cambio, quienes ahorran para una meta específica a mediano plazo prefieren recibir todo al final.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co