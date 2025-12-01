Llegó el Cyber Monday a Colombia con descuentos hasta del 80% en vuelos: tiquetes desde $50 mil

Como ocurre cada año, el lunes posterior al Día de Acción de Gracias es otra de las jornadas más importantes para el comercio entre enero y diciembre, además del reconocido Black Friday. Se trata del Cyber Monday, que nació en Estados Unidos como una estrategia para incentivar las compras digitales por internet y se extendió a distintos países y sectores, incluido el turismo. En el caso de Colombia, es tendencia en Google Trends la búsqueda de "Cyber Monday vuelos", pues es una oportunidad para quienes buscan viajar pagando menos por sus tiquetes.

Durante esta edición, las aerolíneas activaron campañas de descuentos aplicables a vuelos nacionales e internacionales, con porcentajes que, según la oferta, pueden llegar hasta el 80%. Las promociones están disponibles únicamente a través de los canales digitales oficiales, como páginas web y aplicaciones móviles, y cuentan con condiciones específicas relacionadas con fechas de viaje, número de cupos y tipo de tarifa.



Ofertas en vuelos por el Cyber Monday en Colombia

Avianca: hasta el 65% de descuento

Avianca abrió en Black Friday una promoción llamada "Black Sale", pero esta fue extendida hasta este lunes por el Cyber Monday. Según se lee en su página web, los descuentos pueden llegar a ser hasta del 65% con vuelos válidos hasta mayo de 2026. Los precios van desde los $52.300 hasta los $84.500. Estas son las rutas nacionales destacadas:



Bogotá - Medellín

Bogotá - Cali

Bogotá - Armenia

Bogotá - Pereira

Bogotá - Santa Marta

Bogotá - Cartagena

Bogotá - Montería

En el caso de los vuelos internacionales, las ofertas de vuelos varían desde los $594.900 hasta los $3.142.700 e incluye destinos como Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Lima, Punta Cana, Santiago de Chile, Tampa, Chicago, Orlando, Miami, Londres, entre otros destinos destacados.



Jet Smart: hasta el 76% de descuento

JetSmart también tiene disponible la promoción de Black SMART, que destaca por tarifas desde $39.300 en rutas nacionales y desde $568.600 en vuelos internacionales, con rebajas de hasta el 70% y 18% respectivamente. Estas son las rutas nacionales con tarifas ultra-bajas:



Bogotá - Medellín

Bogotá - Cali

Medellín - Bogotá

Medellín - Montería

Medellín - Santa Marta

Medellín - Cúcuta

Medellín - Cartagena de Indias

Bogotá - Pereira

Bogotá - Barranquilla

Bogotá - San Andrés

Medellín - Punta Cana

Cali - Punta Cana

Wingo: Black Fly desde $46.400

Wingo, la aerolínea low cost del Grupo Copa, anunció también su campaña Black Fly con precios desde $46.400 en rutas medias nacionales y $87 USD. Estas son las rutas nacionales promovidas:



Bogotá - Barranquilla

Bogotá - Bucaramanga

Cali - Bogotá

Cartagena - Bogotá

Barranquilla - Medellín

Medellín - Barranquilla

Bogotá - Santo Domingo

Bogotá - Ciudad de Panamá

Bogotá - Punta Cana

Medellín - Ciudad de Panamá

Las ofertas estarán disponibles para compra hasta el 1 de diciembre, lo que brinda unos días adicionales para quienes buscan aprovechar los descuentos. En cuanto a los trayectos, tanto los vuelos nacionales como los internacionales podrán realizarse durante la temporada de fin de año y a lo largo del primer semestre de 2026, ofreciendo una amplia oportunidad para planificar vacaciones, escapadas y viajes de negocios con tarifas mucho más bajas que las habituales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co