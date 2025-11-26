Cebolla, tomate y más productos que bajaron de precio hoy 26 de noviembre en Corabastos

La principal central de abastos del país, Corabastos, registra movimientos significativos en los precios de diversos productos alimenticios, ofreciendo un panorama mixto para el consumidor y los comerciantes. Mientras algunos artículos de la canasta familiar mantienen su valor, otros experimentan variaciones notables, especialmente a la baja en hortalizas clave en la gastronomía y la alimentación colombiana.

Descenso en precios: respiro para el bolsillo

Una de las noticias más positivas para el consumidor es la reducción en los costos de varias verduras y tubérculos. La Habichuela encabeza la lista de rebajas, con el bulto de 50 kilogramos pasando de $160.000 a $120.000, una disminución sustancial.



Otros productos que alivian la carga inflacionaria incluyen:



Alcachofa: la docena se abarató de $50.000 a $40.000 .

la docena se abarató de . Apio: la docena mostró una baja de $20.000 a $15.000 .

la docena mostró una baja de . Cebolla cabezona blanca: el bulto de 50 kilos pasó de $80.000 a $70.000 .

el bulto de 50 kilos pasó de . Papa criolla: el bulto de 50 kilos tuvo un ligero descenso de $180.000 a $170.000 .

el bulto de 50 kilos tuvo un ligero descenso de . Espinaca: el atado bajó de $30.000 a $25.000.

Es importante notar que el tomate chonto también presentó una reducción, con el kilo pasando de $3.000 a $2.500. Sin embargo, este precio aún se encuentra por encima del valor estable reportado para el mismo producto en otras transacciones.

Aumentos: el alza en hortalizas de hoja y tubérculos

En contraste, se observan incrementos en los precios de ciertas hortalizas, lo que podría impactar el costo de preparaciones específicas. El mayor aumento, en términos porcentuales, se evidencia en la Acelga, cuyo atado de 10 kilogramos pasó de $20.000 a $30.000.

Otros productos con precios al alza son:

Remolacha: el bulto de 50 kilogramos subió de $80.000 a $100.000 .

el bulto de 50 kilogramos subió de . Cebolla junca: el rollo de 30 kilos pasó de $50.000 a $60.000 .

el rollo de 30 kilos pasó de . Arveja verde: el bulto de 50 kilogramos experimentó un incremento de $300.000 a $320.000.

Estabilidad en alimentos esenciales y procesados

Un grupo significativo de alimentos, que incluye frutas, proteínas y productos básicos de cocina, mantiene sus valores sin cambios, aportando previsibilidad a los costos de la compra. Entre los productos con precios estables se destacan:

Patilla: kilo a $1.800 .

kilo a . Calabacín: kilo a $3.000 .

kilo a . Sal: kilo a $1.300 .

kilo a . Huevo tipo AA: unidad a $400 .

unidad a . Trucha: libra a $9.000.

En cuanto a granos y procesados, los precios se mantienen en los siguientes rangos o valores fijos:

Producto Unidad/Presentación Precio Aceite Litro Desde $7.175 hasta $15.000 Arroz Bulto de 50 kilos Desde $160.000 hasta $180.000 Azúcar refinada Bulto de 25 kilos $110.000 Maíz trillado peto Bulto de 50 kilos $135.000 Manteca Caja de 15 kilogramos $108.000

Estos datos reflejan la dinámica habitual del mercado mayorista, donde la oferta y la demanda, influenciadas por factores climáticos y de logística, definen las variaciones semanales que, en última instancia, se trasladan a los precios al detal en todo el territorio nacional.



Cómo llegar a Corabastos de Bogotá

Corabastos, el corazón del comercio de alimentos en Colombia, se encuentra estratégicamente situado en el suroccidente de Bogotá, dentro de la localidad de Kennedy. La dirección exacta de este nodo logístico es la Avenida Carrera 80 # 2-51. A continuación, se detallan las distintas formas de llegar, adaptadas a diversos medios de transporte:



Transporte público

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ofrece múltiples maneras de acercarse a la central:



TransMilenio: la ruta más común es llegar hasta la estación Zona Industrial, ubicada en la Avenida de las Américas. Desde este punto, los usuarios deben hacer conexión utilizando un bus alimentador o una ruta zonal del SITP que avance por la Avenida 80.

Alternativa TransMilenio: otra opción es dirigirse a la estación Banderas y desde allí enlazar con las rutas complementarias que se dirigen al sector de Corabastos.

Rutas zonales (SITP): los buses azules ofrecen un servicio más directo. Varias rutas circulan tanto por la Avenida 80 como por la Avenida Villavicencio, facilitando el acceso directo a la central. Se sugiere verificar los recorridos y horarios en la aplicación oficial del SITP o en plataformas de movilidad antes de iniciar el viaje.

Vehículo particular y bicicleta

Para quienes prefieren la autonomía de su propio medio de transporte:



Automóvil: las principales vías de acceso para vehículos privados son la Avenida 80, la Avenida Villavicencio y la Calle 3. Aunque existen espacios de parqueo disponibles para comerciantes y compradores en los alrededores de Corabastos, es crucial tener en cuenta que el volumen de operaciones comerciales puede generar un tráfico denso en las horas de mayor actividad.

Bicicleta: la central es accesible a través de la red de ciclorrutas que se extienden por las arterias viales circundantes. No obstante, dada la alta congestión vehicular de la zona, se aconseja a los ciclistas movilizarse con extrema cautela.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO