Cebolla, tomate y más productos que bajaron de precio hoy 26 de noviembre en Corabastos

La principal central de abastos del país, Corabastos, registra movimientos significativos en los precios de diversos productos alimenticios, ofreciendo un panorama mixto para el consumidor y los comerciantes. Mientras algunos artículos de la canasta familiar mantienen su valor, otros experimentan variaciones notables, especialmente a la baja en hortalizas clave en la gastronomía y la alimentación colombiana.
Una de las noticias más positivas para el consumidor es la reducción en los costos de varias verduras y tubérculos. La Habichuela encabeza la lista de rebajas, con el bulto de 50 kilogramos pasando de $160.000 a $120.000, una disminución sustancial.
Otros productos que alivian la carga inflacionaria incluyen:
Es importante notar que el tomate chonto también presentó una reducción, con el kilo pasando de $3.000 a $2.500. Sin embargo, este precio aún se encuentra por encima del valor estable reportado para el mismo producto en otras transacciones.
En contraste, se observan incrementos en los precios de ciertas hortalizas, lo que podría impactar el costo de preparaciones específicas. El mayor aumento, en términos porcentuales, se evidencia en la Acelga, cuyo atado de 10 kilogramos pasó de $20.000 a $30.000.
Otros productos con precios al alza son:
Un grupo significativo de alimentos, que incluye frutas, proteínas y productos básicos de cocina, mantiene sus valores sin cambios, aportando previsibilidad a los costos de la compra. Entre los productos con precios estables se destacan:
En cuanto a granos y procesados, los precios se mantienen en los siguientes rangos o valores fijos:
|Producto
|Unidad/Presentación
|Precio
|Aceite
|Litro
|Desde $7.175 hasta $15.000
|Arroz
|Bulto de 50 kilos
|Desde $160.000 hasta $180.000
|Azúcar refinada
|Bulto de 25 kilos
|$110.000
|Maíz trillado peto
|Bulto de 50 kilos
|$135.000
|Manteca
|Caja de 15 kilogramos
|$108.000
Estos datos reflejan la dinámica habitual del mercado mayorista, donde la oferta y la demanda, influenciadas por factores climáticos y de logística, definen las variaciones semanales que, en última instancia, se trasladan a los precios al detal en todo el territorio nacional.
Corabastos, el corazón del comercio de alimentos en Colombia, se encuentra estratégicamente situado en el suroccidente de Bogotá, dentro de la localidad de Kennedy. La dirección exacta de este nodo logístico es la Avenida Carrera 80 # 2-51. A continuación, se detallan las distintas formas de llegar, adaptadas a diversos medios de transporte:
El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá ofrece múltiples maneras de acercarse a la central:
Para quienes prefieren la autonomía de su propio medio de transporte:
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO