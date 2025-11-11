Explosión en Kennedy, sur de Bogotá: Policía explica hallazgos preliminares de investigación

Una reciente explosión en inmediaciones de los barrios El Tintal y Patio Bonito llamó la atención de los habitantes de la localidad de Kennedy. El incidente se presentó a las 7:15 de la noche de este martes 11 de noviembre cuando, al parecer, detonó una granada de fragmentación con la que jugaban dos habitantes de calle bajo un puente en la calle Sexta con carrera 87A.

Ambas personas fueron trasladadas de urgencia hacia un centro asistencial, pero una de ellas falleció por la gravedad de las heridas. Al punto llegaron las autoridades, quienes actualmente se encuentran haciendo la respectiva inspección del lugar en el que se presentó la explosión. Preliminarmente, las autoridades, en la vocería del coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Seguridad Ciudadana número tres, dieron algunos detalles sobre los hallazgos de este lamentable incidente.

"El día de hoy a las 7:15 de la noche aproximadamente, aquí en el puente vehicular conector entre el barrio El Tintal y Patio Bonito se escuchó una explosión. Las patrullas cercanas acudieron rápidamente al lugar evacuando de manera inmediata a dos ciudadanos habitantes de calle. Desafortunadamente, al llegar al hospital de Kennedy, uno de ellos fallece, el otro está siendo atendido por parte de los médicos. Ya aquí en el lugar, por parte de nuestro laboratorio de criminalística y nuestra Policía de Investigación Criminal estamos verificando los móviles y las condiciones de cómo se produjo este hecho. Al parecer, estas dos personas estaban manipulando un artefacto explosivo de acuerdo a lo que hemos podido encontrar en el lugar", dijo el uniformado.



Frente a lo anterior, las autoridades de Tránsito informaron a los conductores que se deben tomar vías alternas, pues hay afectación vial en los siguientes puntos:



Av. Cali en sentido Norte - Sur.

Av. Américas, sentido Oriente - Occidente.

Av. Guayacanes, sentido Norte - Sur.

Afectaciones en Transmilenio por explosión

Tras la explosión, Transmilenio anunció novedades con sus servicios en las zonas aledañas al incidente. De esta manera, la compañía dio a conocer que la flota troncal presenta paso lento por la alta congestión y los retrasos que se registran desde y hacia el Portal Américas. "Por explosión en el punto, la flota troncal tiene paso lento, hay alta congestión y retrasos en los servicios desde y hacia el Portal Américas. Las rutas de TransMiZonal del sector desvían por la avenida Guayacanes", explicó la compañía.



