Chontico Día hoy: resultados viernes 11 de septiembre de 2026; números ganadores

El Chontico Día es uno de los sorteos de chance que se juegan con popularidad en Colombia, especialmente el Valle del Cauca. Este juego permite apostar a números de cuatro cifras y ofrece varias modalidades de acierto según la cantidad de números que coincidan con el resultado oficial. A la 1 de la tarde empieza el juego, así que permanezca muy atento.



Chontico Día resultados de hoy, 11 de septiembre de 2026

Número ganador: 8621

Quinta cifra: 6

¿Qué es el Chontico Día?

Chontico Día es una modalidad de chance en la que cada participante selecciona una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. El objetivo es acertar el número que salga favorecido durante el sorteo oficial. Además del resultado principal, el juego incluye una quinta cifra que se publica junto con el número ganador. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta, esta cifra puede tener relevancia para la liquidación de premios. Uno de los aspectos que caracteriza a este chance es su frecuencia. El sorteo se lleva a cabo todos los días sin interrupciones, lo que permite a los jugadores participar de manera continua durante toda la semana.



Modalidades de apuesta en Chontico Día

El juego cuenta con varias alternativas para quienes realizan apuestas de chance:



Cuatro cifras directo: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cuatro cifras coinciden, independientemente del orden.

permite ganar si las cuatro cifras coinciden, independientemente del orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres cifras finales en el orden correcto.

exige acertar las tres cifras finales en el orden correcto. Tres cifras combinado: las tres cifras deben coincidir, sin importar la posición.

las tres cifras deben coincidir, sin importar la posición. Dos cifras o pata: se basa en acertar las dos últimas cifras.

se basa en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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