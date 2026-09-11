Con esta IA de DataCrédito podrá saber quién lo reportó y cómo mejorar su puntaje

Los colombianos que buscan conocer su historial financiero, verificar deudas pendientes o entender su puntaje crediticio ahora cuentan con una nueva alternativa tecnológica. DataCrédito Experian, a través de la plataforma Midatacrédito, lanzó EVA 2.0, un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial que permite resolver dudas sobre reportes, obligaciones financieras y score crediticio mediante una interacción conversacional. La herramienta fue desarrollada con el objetivo de simplificar el acceso y la interpretación de la información crediticia. De esta manera, los usuarios pueden realizar consultas en lenguaje cotidiano y obtener respuestas rápidas sobre aspectos que tradicionalmente generaban confusión dentro de los reportes financieros.



Cómo consultar deudas y reportes en DataCrédito con inteligencia artificial

La principal novedad de EVA 2.0 es que funciona como un asistente conversacional que permite a los usuarios hacer preguntas directas sobre su situación financiera. En lugar de revisar documentos extensos o navegar por diferentes secciones de la plataforma, la persona puede escribir consultas específicas y recibir orientación inmediata. Entre las preguntas que puede responder la herramienta se encuentran:



¿Por qué aparezco reportado en una central de riesgo?

¿Qué entidad realizó el reporte?

¿Ya pagué una deuda y sigo reportado, qué debo hacer?

¿Cómo puedo mejorar mi historial financiero?

¿Qué acciones debo tomar ante un posible fraude o suplantación de identidad?

La plataforma interpreta la pregunta del usuario y entrega explicaciones claras sobre la información disponible en su historial crediticio, facilitando la comprensión de datos que suelen ser complejos para muchas personas. Uno de los temas que más interés genera entre los usuarios es el puntaje o score crediticio, indicador que suele ser revisado por entidades financieras al momento de evaluar solicitudes de crédito.

Con la llegada de EVA 2.0, los usuarios pueden conocer qué factores impactan su calificación y recibir orientación sobre hábitos financieros que podrían contribuir a fortalecer su perfil crediticio. La plataforma busca traducir conceptos técnicos en respuestas comprensibles para que cada persona entienda mejor su situación financiera. Según explicó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, la iniciativa pretende que los ciudadanos no solo tengan acceso a sus datos financieros, sino que también puedan interpretarlos correctamente para tomar decisiones con mayor confianza.

Esta funcionalidad cobra relevancia en momentos en que cada vez más colombianos utilizan herramientas digitales para administrar sus finanzas personales y solicitar productos crediticios. Además de las consultas relacionadas con deudas y puntaje crediticio, la nueva herramienta incorpora funciones de orientación frente a posibles riesgos de fraude. Los usuarios pueden recibir información sobre qué hacer cuando detectan movimientos sospechosos, reportes desconocidos o señales de posible suplantación de identidad.



La actualización llega en un contexto de crecimiento del uso de la inteligencia artificial dentro de los servicios financieros. Un estudio realizado por DataCrédito Experian encontró que el 59 % de los colombianos asegura haber utilizado durante el último año servicios financieros apoyados en IA, mientras que el 73 % considera que la innovación tecnológica ha contribuido a mejorar la experiencia de los usuarios en este sector. Los interesados en acceder a estas funcionalidades pueden ingresar a la plataforma de Midatacrédito, donde también tienen la posibilidad de revisar su historial crediticio, consultar obligaciones pendientes, monitorear su score y acceder a herramientas enfocadas en la protección de la identidad financiera.2



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL