Lotería de Bogotá hoy: resultados último sorteo jueves 10 de septiembre de 2026.

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 10 de septiembre de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de azar más reconocidos del país. Miles de apostadores estuvieron atentos al resultado oficial del premio mayor y a los diferentes premios secos que conforman el plan de premios de esta lotería. A continuación, encuentra toda la información clave sobre el sorteo de hoy, el horario oficial de la Lotería de Bogotá y los datos que debe revisar para verificar si su billete resultó ganador.



Resultados Lotería de Bogotá hoy 10 de septiembre de 2026

La Lotería de Bogotá celebró su sorteo correspondiente al jueves 10 de septiembre de 2026.



Premio mayor: 3334

Serie: 314

Los resultados oficiales incluyen además los diferentes premios secos y aproximaciones definidos dentro del plan vigente de la entidad. Para confirmar cualquier premio, es importante comparar tanto el número como la serie impresa en el billete adquirido. La Lotería de Bogotá se juega todos los jueves y forma parte del calendario oficial de sorteos autorizados en Colombia. De acuerdo con la programación vigente, el sorteo se realiza cada jueves a las 11:15 p. m., con transmisión en vivo a través de Canal Uno. Además, la entidad señala que la puesta en marcha del juego inicia desde las 10:30 p. m., según el cronograma de sorteos ordinarios autorizado por las autoridades competentes.



Cómo verificar si ganó en la Lotería de Bogotá

Después de conocer el resultado oficial, el siguiente paso es revisar cuidadosamente el billete. Para reclamar un premio es necesario verificar:



El número ganador.

La serie correspondiente.

La cantidad de fracciones compradas.

El estado físico del billete, cuando se trate de una compra presencial.

La coincidencia exacta entre número y serie es la que permite acceder al premio mayor. Adicionalmente, la lotería contempla premios por aproximaciones y diferentes categorías de secos, dependiendo del plan de premios vigente. La Lotería de Bogotá cuenta con uno de los planes de premios más atractivos entre las loterías tradicionales colombianas. El esquema incluye un premio mayor y múltiples premios secos distribuidos en distintas categorías.

También existen premios por aproximación para quienes coincidan parcialmente con el número ganador o con la serie sorteada. Esto amplía las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico durante cada jornada de juego. Cada semana, la entidad publica de manera oficial la información completa del sorteo, incluyendo número ganador, serie y relación de premios secundarios.

Tras el sorteo realizado este 10 de septiembre de 2026, la próxima cita con la suerte será el siguiente jueves, cuando la entidad vuelva a efectuar su sorteo semanal de acuerdo con el calendario autorizado para las loterías tradicionales en Colombia. Los jugadores pueden adquirir sus billetes mediante distribuidores autorizados, puntos de venta habilitados o a través de los canales digitales oficiales de la Lotería de Bogotá.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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