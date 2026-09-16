SIC multa con $140 millones al negocio de Epa Colombia por incumplimiento en ventas por internet

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de $140.476.000 a Productos EPA Colombia S.A.S. tras encontrar varias irregularidades relacionadas con la protección de los consumidores en las ventas realizadas por internet. La decisión se centra en aspectos relacionados con la garantía de productos, la información que debía entregarse a los compradores antes de concretar una compra en línea y el derecho a solicitar la reversión de pagos electrónicos.



De acuerdo con la entidad, la investigación permitió identificar incumplimientos en diferentes obligaciones contempladas en el Estatuto del Consumidor. Entre ellas, la forma en que la empresa informaba las condiciones de garantía de algunos productos comercializados a través de su página web.

Uno de los hallazgos señalados por la SIC fue que la compañía mantenía una política de reembolso que excluía su responsabilidad sobre artículos comprados mediante "distribuidores o terceros". Según la autoridad, esa condición desconocía la responsabilidad solidaria que la legislación colombiana establece para los productores frente a los consumidores.



Los hallazgos que motivaron la sanción a Productos Epa Colombia

La actuación administrativa también detectó problemas en la información que recibían los usuarios antes de realizar compras por internet. Según el comunicado, la empresa no suministró previamente datos considerados esenciales para tomar una decisión de compra informada.

La SIC indicó que la página web no informaba adecuadamente aspectos como las características esenciales de uno de sus productos, identificado como el "Acondicionador Kolors (Post Cuidado) – Keratina (verde) 300 ml". Además, la entidad encontró que no se explicaba de manera suficiente el derecho de retracto ni el procedimiento para ejercerlo. Otro de los puntos cuestionados fue la ausencia de un acceso visible que permitiera a los usuarios llegar fácilmente al portal de la autoridad de protección al consumidor.



La investigación también concluyó que la compañía no informaba oportunamente a los compradores sobre la posibilidad de solicitar la reversión de pagos efectuados mediante canales electrónicos en los casos previstos por la ley. Para la Superindustria, este derecho forma parte de las garantías que tienen los consumidores cuando realizan transacciones digitales y debe ser informado de forma clara antes de la compra.



En el comunicado, la entidad explicó que la investigación estableció "tres cargos principales basados en el incumplimiento de la Ley 1480 de 2011", relacionados con la garantía legal, la información suministrada durante el proceso de compra y la reversión del pago.

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Como resultado de los hallazgos, la SIC impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que corresponde a 11.600 UVB, según precisó la entidad. La decisión todavía no está en firme. El organismo informó que contra la sanción proceden los recursos de reposición y apelación, mecanismos mediante los cuales la empresa puede solicitar una revisión del caso.

Al dar a conocer la medida, la Superintendencia recordó que las empresas que venden productos por internet deben garantizar a los consumidores"información clara, completa y oportuna", además de respetar los derechos contemplados en el Estatuto del Consumidor.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL