Banco Agrario pagará $500.000 a estos grupos del Sisbén en febrero de 2026

El inicio de pagos de Renta Ciudadana en febrero de 2026 marca el arranque del calendario anual de transferencias monetarias administradas por Prosperidad Social y dispersadas por el Banco Agrario de Colombia. El primer ciclo del año comienza el 20 de febrero de 2026, bajo un esquema bimestral que contempla seis ciclos a lo largo del año.

Los montos por hogar dependen de la línea de intervención y de la focalización del Sisbén IV, con giros que pueden llegar a $500.000 para hogares priorizados. Renta Ciudadana opera con focalización automática. No hay convocatorias abiertas ni inscripciones. La selección se hace con cruces de información del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares, además de verificaciones con otras bases oficiales. El objetivo operativo es identificar hogares en pobreza extrema y pobreza moderada que cumplan las condiciones definidas para cada línea del programa.



En 2026, el programa mantiene pagos bimestrales y una ejecución coordinada con Devolución del IVA. Esto permite que un mismo hogar reciba apoyos complementarios cuando cumple los criterios de ambos esquemas, según la priorización vigente.



Fechas del primer ciclo y calendario del año de Renta Ciudadana

El primer ciclo inicia el 20 de febrero de 2026. Para el primer semestre, Prosperidad Social definió las siguientes fechas de inicio: 30 de abril (segundo ciclo) y 24 de junio (tercer ciclo). Los ciclos del segundo semestre se confirman antes de cada giro, según disponibilidad operativa y presupuestal. Recuerde que el Banco Agrario es el operador de pagos. La dispersión se hace por abono a cuenta, billeteras del banco o giros a través de aliados, según la modalidad asignada al hogar.



¿Quiénes reciben hasta $500.000 en febrero?

Los giros de hasta $500.000 corresponden a hogares ubicados en líneas priorizadas. En 2026, la línea central es Valoración del Cuidado, dirigida a hogares del Grupo A del Sisbén con niños menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren cuidado. También hay pagos que pueden alcanzar ese tope en Colombia sin Hambre, según la composición del hogar y la focalización.



Para hogares del Grupo B, la participación se da bajo Fortalecimiento de Capacidades, con esquemas distintos de transferencia y verificación de corresponsabilidades. En estos casos, los montos y la periodicidad difieren y pueden incluir bonos condicionados.



Grupos del Sisbén habilitados

La elegibilidad se define por Sisbén IV:



Grupo A (pobreza extrema): subgrupos A1 a A5. Tienen prioridad para Renta Ciudadana y, de forma complementaria, Devolución del IVA.

subgrupos A1 a A5. Tienen prioridad para Renta Ciudadana y, de forma complementaria, Devolución del IVA. Grupo B (pobreza moderada): subgrupos B1 a B7. Acceden según cupos, línea de intervención y cumplimiento de condiciones.

La pertenencia a estos grupos se revisa con actualizaciones periódicas del Sisbén y cruces de información. Cambios en la ficha pueden modificar el estado del hogar.



Requisitos para ser beneficiario de Renta Ciudadana

Para figurar como beneficiario activo en febrero de 2026, el hogar debe cumplir los siguientes puntos:



Clasificación válida en Sisbén IV dentro de los grupos A o B, según la línea.

Focalización automática positiva tras cruces de información oficiales.

Firma del Acta de Compromiso y Corresponsabilidad, cuando aplique. Sin este paso, el pago queda suspendido.

Cumplimiento de corresponsabilidades: controles de salud para menores y permanencia escolar, según la línea.

Datos actualizados del hogar (dirección, integrantes, contacto).

Cobro oportuno dentro del periodo del ciclo; los giros no se acumulan.

Estos requisitos rigen para mantener el estado activo durante el año.

La Acta de Compromiso y Corresponsabilidad se firma en el portal oficial del programa cuando el hogar es seleccionado. Este documento habilita el pago. En líneas con corresponsabilidades, el sistema verifica salud y educación. Incumplimientos reiterados generan suspensión del giro hasta regularizar la situación.



Cómo consultar si tiene giros pendientes en el Banco Agrario

Para saber si hay giros pendientes por cobrar de Renta Ciudadana u otros programas de Prosperidad Social, la consulta se hace directamente en la página del Banco Agrario de Colombia. Este es el paso a paso:



Ingresar al sitio oficial de consulta de giros del Banco Agrario en este enlace: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Hacer clic en Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Seleccionar el tipo de documento del titular del beneficio

Digitar el número de documento, sin puntos ni espacios

Aceptar la autorización de tratamiento de datos

Hacer clic en consultar

El sistema mostrará uno de estos resultados: giro disponible, giro ya pagado o sin giros habilitados. Si aparece un pago disponible, el dinero puede cobrarse por la modalidad asignada (giro, abono a cuenta o billetera).

