Chontico Día del 6 de noviembre: número ganador y quinta balota del último sorteo

Ganar un chance en Colombia implica cumplir con una serie de directrices de carácter legal y administrativo estipuladas por la normatividad nacional de juegos de suerte y azar. Si su tiquete resulta favorecido en la jornada, es trascendental seguir el siguiente protocolo de cobro:



Estado de conservación del boleto: El comprobante impreso por el sistema es un título valor al portador. Debe presentarse sin tachaduras, enmiendas, raspaduras ni daños por humedad que impidan la lectura de su código de barras único. Premios de menor cuantía (Incentivos inferiores a 48 UVT): Se pagan de forma inmediata y en efectivo en cualquier punto de venta autorizado de la red concesionaria, presentando el documento de identidad original. Premios de mayor cuantía (Montos elevados o superiores a los topes legales): Exigen un trámite presencial en las oficinas administrativas principales de la empresa operadora. El titular debe entregar el tiquete original, copia de la cédula, el Registro Único Tributario (RUT) actualizado y una certificación bancaria reciente para el respectivo desembolso por transferencia electrónica. Retenciones de ley: Los premios de gran magnitud están sujetos a las deducciones tributarias obligatorias por concepto de ganancia ocasional gestionadas por la DIAN.

Funcionamiento operativo y plan de premios del chance

El Chontico Día opera mediante un mecanismo electromecánico compuesto por tómbolas que extraen balotas numeradas del 0 al 9 de forma completamente aleatoria. El resultado principal genera una combinación de cuatro cifras (del 0000 al 9999), a lo que se suma en ocasiones una quinta balota para modalidades especiales de multiplicación.

La retribución económica para los apostadores se calcula sobre el valor neto de la inversión (excluyendo el 19% del IVA legal):

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Cuatro cifras directo (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor apostado al acertar de manera exacta todos los dígitos.

Retribuye el valor apostado al acertar de manera exacta todos los dígitos. Cuatro cifras combinado: Cancela 308 veces lo invertido si se atinan las cuatro cifras en cualquier orden.

Cancela lo invertido si se atinan las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: Paga 400 veces la inversión al coincidir con los tres últimos dígitos en orden.

Paga la inversión al coincidir con los tres últimos dígitos en orden. Tres cifras combinado: Otorga 83 veces lo apostado al acertar los tres números sin importar la posición.

Otorga lo apostado al acertar los tres números sin importar la posición. Dos cifras ("La pata"): Devuelve 50 veces el valor de la jugada al atinar los dos últimos dígitos.

Devuelve el valor de la jugada al atinar los dos últimos dígitos. Una cifra ("La uña"): Cancela 5 veces la apuesta al coincidir exclusivamente con el último número.

Espacio de Actualización: Resultado Oficial — Viernes 6 de noviembre de 2026

La mesa de redacción de este portal mantiene habilitado el siguiente recuadro para la divulgación oficial de las cifras ganadoras tan pronto concluya el sorteo vespertino:



Número ganador: 2685

Quinta balota: 3

Cronograma semanal, horarios y canales de transmisión

La constancia operativa es uno de los pilares de confianza que distingue a este sorteo en el suroccidente y el resto del país. El seguimiento de las baloteras se rige bajo los siguientes parámetros de tiempo y medios:



Jornadas regulares (Lunes a sábados): El sorteo del Chontico Día se ejecuta en riguroso directo exactamente a la 1:00 p.m. (hora legal colombiana).

El sorteo del Chontico Día se ejecuta en riguroso directo exactamente a la (hora legal colombiana). Domingos y días festivos: La edición diurna mantiene habitualmente su franja de la 1:00 p.m. , salvo ajustes extraordinarios comunicados previamente por la red operadora.

La edición diurna mantiene habitualmente su franja de la , salvo ajustes extraordinarios comunicados previamente por la red operadora. Canales oficiales de difusión: La transmisión en televisión abierta se realiza mediante la señal del canal regional Telepacífico. Asimismo, los boletines certificados con los resultados se publican de forma instantánea en las plataformas digitales y terminales de redes autorizadas como Gane, SuperGIROS y Paga Todo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.