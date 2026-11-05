Resultados de la Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío: jueves 5 de noviembre de 2026

La noche de este jueves vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores en Colombia con los sorteos de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos tradicionales que se realizan cada semana y que entregan premios millonarios, además de secos distribuidos en distintas categorías.

Ambas loterías tienen programados sus sorteos para este 5 de noviembre. Los resultados se conocerán una vez finalicen las jornadas y las entidades publiquen los boletines oficiales.

Resultado de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza este jueves un nuevo sorteo, con un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de una lista de premios secos y aproximaciones.



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Número de serie: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Número del sorteo: pendiente de verificación oficial.

Entre los principales premios secos del plan informado figuran:



Un seco de 1.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

Doce secos de 20 millones de pesos.

Treinta secos de 10 millones de pesos.

Además, existen pagos por aproximaciones al premio mayor, coincidencias de serie y terminaciones específicas del número ganador.

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Resultado de la Lotería del Quindío

Por su parte, la Lotería del Quindío tiene programado un nuevo sorteo para este jueves 5 de noviembre. La entidad mantiene uno de los sorteos tradicionales del Eje Cafetero y cada semana distribuye premios principales y secos en diferentes categorías.



Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Número de serie: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Número del sorteo: pendiente de verificación oficial.

La lotería quindiana tiene un premio mayor de 2.000 millones de pesos, acompañado por una estructura de premios secundarios. El esquema informado incluye:



Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cinco secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 40 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

Diez secos de 20 millones de pesos.

Diez secos de 10 millones de pesos.

¿Cómo verificar los billetes de las loterías de Bogotá y Quindío?

Las dos loterías recomiendan revisar cuidadosamente tanto el número como la serie impresa en el billete o fracción, ya que ambos elementos son fundamentales para determinar si una apuesta resultó favorecida.

Los jugadores que obtengan algún premio deben conservar el documento original en buen estado y cumplir los requisitos exigidos por cada entidad para iniciar el proceso de reclamación. Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran la cédula de ciudadanía, el billete ganador y soportes adicionales cuando se trata de premios de alto valor.

La Lotería de Bogotá juega cada jueves con uno de los premios mayores más altos del mercado colombiano, mientras que la Lotería del Quindío mantiene una oferta de secos que complementan su premio principal de 2.000 millones de pesos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.