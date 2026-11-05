Dorado Noche resultados de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: número ganador del sorteo

Los apostadores del Dorado Noche ya pueden consultar el resultado del sorteo correspondiente a este jueves 5 de noviembre de 2026, una de las modalidades de chance más seguidas en Bogotá y Cundinamarca. Como ocurre cada noche, miles de jugadores revisan las cifras ganadoras para verificar si acertaron el número apostado o alguna de las modalidades disponibles dentro del juego. Este sorteo se caracteriza por entregar un número ganador de cuatro cifras y una cifra adicional conocida como La Quinta, opción que amplía las posibilidades de premio para quienes participan en esta modalidad administrada por Paga Todo. Quienes realizaron apuestas antes del cierre del sorteo ya pueden comparar los resultados oficiales con los registrados en sus tiquetes para establecer si obtuvieron algún premio.



Resultado del Dorado Noche de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo realizado este jueves:



Número ganador: 5970

Tres últimas cifras: 970

Dos últimas cifras: 70

La Quinta: 4

Con estas cifras quedó definido el resultado oficial del Dorado Noche para la jornada de este 5 de noviembre. Los jugadores deben verificar cuidadosamente su modalidad de apuesta para determinar si fueron ganadores.



Cómo jugar Dorado Noche

El Dorado Noche es una modalidad de chance en la que los participantes seleccionan un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999. Posteriormente eligen el valor de la apuesta y la modalidad en la que desean participar. Entre las opciones de juego se encuentran las apuestas de cuatro cifras directas, cuatro cifras combinadas, tres últimas cifras, dos últimas cifras y una sola cifra. Cada modalidad tiene condiciones de pago diferentes dependiendo del nivel de acierto obtenido.

El sorteo es operado por Paga Todo y hace parte de los juegos de azar autorizados para Bogotá y Cundinamarca. Además del Dorado Noche, los apostadores pueden participar en modalidades como Dorado Mañana y Dorado Tarde.



A qué hora juega Dorado Noche

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, el Dorado Noche se realiza todos los días, aunque los horarios de transmisión pueden variar según la jornada. Los sorteos se transmiten por Canal 1 en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:05 p. m.

Sábados: 10:15 p. m.

Domingos: 7:25 p. m.

Festivos: 7:28 p. m.

Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de concluir la transmisión oficial.



Cuánto paga el Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada por el jugador. Según el plan de pagos divulgado para este juego, acertar las cuatro cifras en orden exacto puede representar un premio equivalente a 4.500 veces el valor apostado. Las apuestas de tres cifras directas pagan hasta 400 veces lo jugado, mientras que las dos últimas cifras entregan 50 veces la apuesta y una sola cifra puede otorgar cinco veces el valor apostado.

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Además, el Dorado Noche cuenta con la modalidad La Quinta, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece más posibilidades dentro del plan de premios. En sorteos recientes, los números ganadores incluyeron combinaciones como 5331 con La Quinta 1 y 8747 con La Quinta 6. Los jugadores que participaron en el sorteo de este jueves ya pueden revisar sus apuestas y compararlas con el resultado oficial para confirmar si obtuvieron algún premio en cualquiera de las modalidades habilitadas para el Dorado Noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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